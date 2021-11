BNL, Intesa Sanpaolo e UniCredit: pericolosa truffa svuota i conti, ecco come

Tenere gli occhi bene aperti è fondamentale oggi, soprattutto quando il mondo delle banche si mescola con quello del web.

I truffatori sono sempre dietro l’angolo e questa volta colpiscono uno degli istituti bancari più famosi di tutti: stiamo parlando di UniCredit. È arrivato un nuovo messaggio che fa credere agli utenti di avere il conto bloccato. Questi dunque provvederanno ad inserire le loro credenziali per verificare, non sapendo di concederle ai truffatori.

UniCredit: arriva la truffa che fa credere agli utenti di avere i conto bloccato, state molto attenti

In basso c’è il messaggio dal quale dovete tenervi assolutamente alla larga per non finire nel tranello dell’ennesima truffa phishing che colpisce gli utenti di UniCredit.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT