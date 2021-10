Tra gli smartphone da collezione esiste un modello di iPhone 12 realizzato da Caviar che sulla scocca ha incastonato un orologio analogico. Si tratta di un particolare davvero costoso perché prodotto in edizione limitata e con pochi pezzi numerati. Elaborato per il mercato del lusso, questo iPhone 12 a ragione è entrato a far parte degli smartphone più costosi al mondo da collezione. Scopriamo insieme i dettagli che rendono questo modello di Caviar davvero unico e speciale.

iPhone 12: Grand Complications Red Tourbillon è il modello Caviar più strano che esiste

Qual è il modello più strano realizzato da Caviar per il mercato del lusso degli smartphone? Fa parte della collezione Grand Complications ed è lo splendido iPhone 12 Red Tourbillon. Il suo prezzo è pari a 10.680 euro e presenta diverse caratteristiche che lo rendono davvero speciale e costoso.

Ogni modello realizzato ha un’incisione laterale indicante il numero di serie e il modello univoco di iPhone 12 Red Tourbillon. Ecco come l’azienda descrive questo fantastico e costoso smartphone:

“Un simbolo di forza, adrenalina, passione e vittoria: il rosso è forse il colore più dinamico e attraente. Il nuovo Caviar iPhone 12 Pro Red Tourbillon è come un’auto sportiva audace: suscita ammirazione, rispetto e invidia“.

Grazie all’orologio incastonato nella scocca posteriore, questo non è più solo uno smartphone utile per tutti i giorni, ma un vero e proprio accessorio raro da collezione. Un prezioso da sfoggiare in qualsiasi occasione importante, per lasciare a bocca aperta amici e uomini o donne d’affari.

Caviar ha realizzato un prodotto davvero unico nel suo genere. I motivi decorativi ricordano il movimento dei pianeti e gli inserti sono ricoperti di color oro per rendere tutto ancora più lussuoso.

Vi ricordiamo che l’azienda non ha prodotto solo questo modello. Recentemente infatti vi abbiamo parlato dell’iPhone 13 senza fotocamere per chi ha bisogno della massima sicurezza e riservatezza.