iphone-ecco-i-modelli-per-agenti-007-che-valgono-migliaia-di-euro

Se lavorate per un’agenzia governativa o avete bisogno di estrema riservatezza perché trattate argomenti lavorativi davvero segreti, allora dovete affacciarvi a questa collezione speciale. Caviar, azienda specializzata nella trasformazione di smartphone per il settore del lusso e dello special, ha realizzato due modelli di iPhone 12 e 13 davvero speciali per agenti 007 che hanno necessità di privacy. Valgono migliaia di euro e sono veramente particolari oltre a essere curati in ogni minimo dettaglio.

iPhone: la collezione Caviar Stealth è davvero unica e speciale

Caviar è un’azienda russa capace di trasformare un semplice smartphone in un pezzo unico da collezione. Diversi giorni fa, in un articolo pubblicato qui su Tecnoandroid, vi avevamo parlato degli iPhone 13 super lusso. Il loro valore si aggira intorno ai 50 mila dollari.

Ora invece vedremo insieme gli iPhone 12 e 13 della collezione Caviar Stealth. Curati in ogni minimo dettaglio, sono stati realizzati per essere invisibili. Dedicati a chi svolge un lavoro che richiede estrema sicurezza, questi modelli speciali non hanno nessuna fotocamera. Ecco la descrizione di questi smartphone incredibili:

“Gli smartphone con fotocamera non sono ammessi in tutti i siti protetti. Inoltre, molti di noi vorrebbero semplicemente sentirsi più sicuri perché non è raro che i truffatori accedano alla fotocamera dei moderni smartphone. Apprezziamo la tua privacy, ecco perché abbiamo creato Caviar iPhone 12 Pro Stealth Gold senza fotocamere“.

Sono due i modelli disponibili: iPhone 12 Stealth Gold con doppia cassa in oro e titanio e iPhone 12 Stealth in titanio temprato. Inoltre, da poco hanno introdotto anche gli stessi modelli per iPhone 13.

“La caratteristica principale del gadget è la mancanza di una fotocamera sul pannello posteriore e una fotocamera frontale disabilitata. Lo smartphone è stato creato per chi ha bisogno di un telefono semplice senza funzioni inutili“.

Insomma, la sicurezza non manca, ma allo stesso tempo il tutto è avvolto dal prestigio. Sono solo 99 i pezzi prodotti per modello e il loro prezzo parte dai 4.910 dollari.