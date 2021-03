Le precedenti indiscrezioni indicavano che Apple avrebbe tenuto un evento a marzo 2021. Tuttavia, il mese si appresta a finire ma l’azienda di Cupertino non ha ufficializzato nessun keynote.

Questo sposta tutte le aspettative ad aprile, nuovo mesi in cui il brand della Mela potrebbe svelare le sue carte. Secondo gli ultimi rumor, che consigliamo sempre di prendere con le pinze, Apple potrebbe annunciare tanti nuovi device.

In particolare, l’evento potrebbe aprirsi con la famiglia iPad rinnovata in ogni sua linea di prodotto. In particolare, Apple dovrebbe equipaggiare iPad Pro 2021 con il SoC A14X e garantire un considerevole incremento di potenza.

L’evento Apple di aprile si preannuncia molto interessante

Un altra feature interessante sarà l’arrivo dei display mini LED che garantiranno una illuminazione più brillante e consumi ridotti. Novità anche per la porta USB Type C che integrerà anche la connettività Thunderbolt per il trasferimento dati ad altissma velocità.

Apple potrebbe anche lanciare nuovi accessori per Apple Watch. In particolare si parla di nuovi cinturini e bracciali pensati per la primavera e l’estate. Sono attesi anche gli AirTag, gli accessori che permettono di ritrovare sempre gli oggetti come chiavi e portafoglio.

Al momento non è chiaro se la terza generazione di AirPods potrà essere presente durante l’evento di aprile. Tuttavia, in questo caso, le ultime indiscrezioni indicano che il debutto potrebbe avvenire in estate, durante il terzo trimestre dell’anno.

Speriamo che l’azienda di Cupertino sveli presto tutti i nuovi device e che effettivamente si terrà un evento ad Aprile. Però, bisogna considerare che le anticipazioni lanciate dagli analisti si sono rivelate spesso sbagliate. Per questo, continuiamo a ritenere l’evento di aprile in forse fino a quando l’azienda non annuncerà una data ufficiale.