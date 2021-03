Nel corso delle prossime settimane sono attesi tantissimi device targati Honor. Il primo appuntamento con un nuovo smartphone però è imminente. L’azienda ha fissato un evento il prossimo 23 marzo e sarà interamente dedicato a Honor V40 Lite Luxury Edition.

Le prime indiscrezioni su erano trapelate giusto qualche giorno fa, ma adesso abbiamo nuovi dettagli a disposizione. Il brand infatti sta iniziando la campagna pubblicitaria con vari poster che svelano alcuni dettagli sul nuovo device.

In particolare, il primo poster condiviso svela che la batteria è in grado di supportare la tecnologia Super Fast Charging a 66W. Si tratta di una tecnologia in grado di ricaricare lo smartphone in tempi rapidissimi. Non a caso un altro device che sfrutta lo stesso sistema è Huawei Mate40.

Honor V40 Lite Luxury Edition sta arrivando

Purtroppo al momento non ci sono altre certezze su Honor V40 Lite Luxury Edition. Bisognerà attendere le informazioni che Honor ci fornirà nei prossimi giorni. Tuttavia, possiamo ricostruire parte della possibile scheda tecnica in base alle indiscrezioni trapelate.

Honor V40 Lite Luxury Edition potrebbe essere caratterizzato da un display da 6.57 pollici dotato di una risoluzione FullHD+ pari a 2340 x 1080 pixel. In pannello inoltre supporterà il refresh rate a 90Hz e sarà presente un notch punch-hole che integra la fotocamera frontale. In generale il design sarà legermente diverso da quello di Honor V40.

Il comparto fotografico sarà composto da quattro fotocamere in configurazione: 64MP + 8MP + 2MP + 2MP. La fotocamera frontale invece sarà da 32MP ideale per selfie e videochiamate. Al momento non è chiaro se il device verrà presentato da solo o insieme ad altri device.

Ricordiamo che Honor, emergono ha in programma di presentare vari flagship e uno smartphone foldable. Inoltre, potrebbero arrivare anche due tablet, uno da 7 pollici con SoC MediaTek G80 e l’altro con SoC MediaTek Dimensity 1000+.