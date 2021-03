OnePlus 9, Hasselblad rivoluzionerà le fotografie dei due top di gamma

Il debutto ufficiale della famiglia OnePlus 9 è atteso per il prossimo 23 marzo, ma i flagship sono già sotto i riflettori grazie a tante informazioni che continuano a trapelare. Lo stesso brand ha confermato che il comparto fotografico sarà sviluppato sviluppato in partnership con Hasselblad, un produttore di macchine fotografiche di alto profilo.

Questa collaborazione permetterà alla serie OnePlus 9 di fare un deciso passo avanti nel settore fotografico, facendo dimenticare il passato non proprio felice. Inoltre, per sottolineare il cambiamento, l’azienda sta pubblicizzando molto la partnership con Hasselblad in attesa di mostrare i device.

In queste ore è stata lanciata una web series sul canale YouTube ufficiale di OnePlus intitolata “Behind the Lens“. Il primo episodio è già disponibile e parla proprio dell’importanza della fotografia sugli smartphone.

OnePlus 9 e 9 Pro con ottiche Hasselblad promettono meraviglie

Pete Lau, CEO di OnePlus, conferma l’elevato numero di feedback negativi ricevuti dagli utenti nel corso degli anni proprio sulla fotocamera. È emblematica anche la valutazione su OnePlus 8T fatta da DxOMark. Tuttavia questa situazione sembra destinata a cambiare stando alle parole del CEO.

Ormai è certo che OnePlus 9 e 9 Pro avranno un comparto fotografico profondamente rivisto e pronto a sorprendere. La scelta di Hasselblad come partner non è casuale. Il brand svedese ha una reputazione estremamente elevata nel settore e ha contribuito a migliorare le ottiche dei due device per ottenere colori dinamici e vibranti.

Non resta che attendere il 23 marzo per scoprire tutti i dettagli. Inoltre OnePlus ha confermato che OnePlus 9 e 9 Pro non saranno recensiti da DxOMark. Il motivo di questa decisione non è stato specificato dall’azienda ma potrebbero arrivare maggiori dettagli in seguito.