In queste ore Amazon ha annunciato ufficialmente l’arrivo della terza generazione di Eco Show 10. Lo smart display basato sull’assistente virtuale Alexa mantiene l’ampio schermo che caratterizzava le precedenti generazioni ma introduce una nuova feature.

Il display infatti adesso è montato su un sistema motorizzato che ne permette la rotazione. Amazon infatti vuole puntare sulla continua interazione tra utente e Alexa attraverso il contatto visivo.

Echo Show 10 infatti si muoverà per risultare sempre visibile dall’utente in ogni situazione. Che si stia effettuando una ricerca o una videochiamata, il display sarà sempre orientato perfettamente grazie ad una fotocamera da 13 megapixel. Inoltre sarà possibile regolare l’inclinazione dello schermo per una maggiore visibilità.

Amazon ha ufficializzato il nuovo Echo Show 10

Anche il comparto audio è stato migliorato per essere ascoltato a 360 gradi. Sono presenti due tweeter da 25m posti nella parte frontale e un woofer da 76mm al centro. Come tutti i device Alexa, anche Echo Show 10 può essere utilizzato come hub per la gestione domotica della casa.

Lo smart dispaly può comandare le luci connesse anche grazie allo standard ZigBee integrato. È possibile collegare anche termostati e telecamere di sicurezza, tutti integrati perfettamente con i comandi vocali di Alexa. Nel caso in cui si volesse un po di privacy, è possibile coprire la telecamera con l’apposito tasto e disattivare i microfoni.