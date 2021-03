Nel corso del 2021 sono attesi tanti device da parte di Honor. Il produttore ha intenzione di tornare protagonista nel settore smartphone e per questo sta lavorando su vari smartphone.

Il brand vuole coprire tutte le fasce di mercato quindi dopo i primi dettagli su Honor V40 Lite Luxury Edition ecco arrivare alcune informazioni sui flagship. In particolare il produttore dovrebbe lanciare nei prossimi mesi la nuova serie Honor 40. Il debutto di questa famiglia è previsto in estate.

I device top di gamma saranno affiancati anche la nuova famiglia Magic composta da due device. Le informazioni a riguardo sono molto limitate, ma l’utente Twitter RODENT950 è riuscito a scoprire qualche dettaglio. A far parte di questa serie saranno Magic 3 e Magic X.

Honor sta lavorando su tanti device diversi

I'm looking forward to new Honor flagship products

including Honor 40 series, Magic 3 and Magic X, also new X20 mid-range phone pic.twitter.com/9sU4y1pSt7 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) March 17, 2021

Il Magic 3 è atteso con un SoC Qualcomm Snapdragon 888 e un design piuttosto classico ma in linea con la serie Magic. Sarà presente anche un notch tondo che ospiterà la fotocamere e il debutto è previsto per luglio.

Per quanto riguarda Magic X, invece, Honor potrebbe avere piani molto più particolari. Questo device è atteso come il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Per il momento le informazioni sono estremamente limitate, ma siamo certi che maggiori dettagli emergeranno nei prossimi giorni.

Tutti questi device si andranno ad aggiungere alla line-up prevista dal produttore. Nelle prossime settimane infatti, potrebbe debuttare Honor X20 che si configura come uno smartphone di fascia media a conferma dell’impegno del brand per riconquistare quote di mercato dopo la separazione da Huawei.