Comet prosegue con una campagna promozionale di assoluto valore, un volantino che cerca in tutti i modi di accontentare le innumerevoli richieste dei consumatori italiani, portando con sé sconti specifici sulla maggior parte dei prodotti disponibili in negozio.

L’accesso alla soluzione descritta nell’articolo è, come al solito, possibile anche sul sito ufficiale dell’azienda; gli utenti hanno difatti la possibilità di acquistare dal divano di casa, ricevendo la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi rispetto alla cifra mostrata a schermo, solamente nel caso in cui spendessero più di 49 euro.

Comet: il volantino ha prezzi molto interessanti

L’intenzione di Comet è di puntare dritta verso gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, per questo motivo ha deciso di proporre un volantino con tantissimi prodotti legati alla fascia medio-alta, con un solo piccolo accenno ai top di gamma con lo Huawei P40 da 799 euro circa.

Per il resto è apprezzabile la presenza di Xiaomi Mi 10T Pro a 549 euro o di Xiaomi Mi 10T a 429 euro, per poi scendere verso la fascia più bassa del mercato, come Xiaomi Redmi Note 9 e Redmi Note 9S, passando poi per Huawei P40 Lite, P Smart 2021, Y6p, Y5p, P Smart S, P40 Lite E e similari.

Tutti prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in vendita a cifre non particolarmente elevate, se confrontate proprio con quanto sono in grado di offrire. Per una visione d’insieme dell’intera campagna, abbiamo riassunto le pagine del volantino Comet direttamente qui sotto.