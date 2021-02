Trony induce all’acquisto con un volantino che può “generare dipendenza”, la campagna promozionale è indubbiamente una delle migliori del periodo corrente, sia in termini di qualità degli sconti, che di disponibilità sul territorio italiano.

Dopo aver limitato a lungo gli acquisti a specifici punti vendita, ecco finalmente arrivare un volantino disponibile globalmente in ogni negozio, senza vincoli regionali particolari. La validità è fissata fino al 28 febbraio 2021, è possibile approfittare anche della rateizzazione al superamento di una determinata soglia di spesa (previa approvazione), ma senza sconti disponibili online sul sito ufficiale.

Trony: lo Sconto IVA fa capolino nel volantino

In un periodo storico in cui la maggior parte di noi è alla ricerca dell’offerta perfetta, ecco fare capolino lo Sconto IVA, un meccanismo davvero molto amato, che porta con sé la possibilità di ricevere una riduzione fissa, indipendentemente da ciò che viene acquistato.

Come al solito raccomandiamo la massima attenzione, poiché lo sconto effettivamente applicato non sarà pari al 22%, ma rientrerà nel 18,03%. Non temete, Trony non centra nulla, il calcolo è corretto; il prezzo che vedete mostrato sul cartellino, è composto da listino + IVA applicata sul valore di listino, ciò sta a significare che non inciderà al 22% della cifra finale, ma al 18,03%, poiché applicata su un prezzo più basso (il listino originario).

Per aiutarvi a comprendere nel miglior modo possibile una soluzione che per molti è più che complessa, abbiamo raccolto qui sotto le pagine del volantino.