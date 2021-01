Lo scorso 21 dicembre ha fatto il proprio debutto l’attesissimo ZTE Axon 20 5G. Il device infatti è il primo al mondo ad utilizzare la tecnologia Under Display Camera (UDC). Infatti, lo smartphone non presenta nessun notch che interrompe il display in quanto la fotocamera frontale è integrata sotto il display.

La prima fase dei preordini si è conclusa ma il brand conferma che sta per iniziare la seconda. A partire dal prossimo 7 gennaio sarà possibile preordinare nuovamente Axon 20 5G in una nuova colorazione.

ZTE infatti ha deciso di lanciare una versione del proprio device caratterizzata dal colore Sunrise Yellow. Dal punto di vista hardware non cambia nulla rispetto alla variante Midnight Black ma in più si avrà una scocca ricoperta da finta pelle. Questa scelta conferisce una sensazione unica al tocco che permette anche una migliore impugnatura e che non trattiene le impronte.

Arriva una nuova colorazione per ZTE Axon 20 5G

Nonostante i preordini si apriranno a partire dal 7 gennaio, ZTE invita gli utenti a visitare il sito ufficiale già dal 4 gennaio. L’azienda infatti ha realizzato un quiz che permette agli utenti di vincere un coupon valido per ottenere uno sconto di 20 euro per l’acquisto di un nuovo Axon 20 5G.

Il prezzo della nuova versione rimane sempre di 449 euro cos’ come restano invariate le specifiche tecniche. Su Axon 20 5G troveremo un display da 6.92 pollici caratterizzato da un refresh rate a 90Hz. Il cuore del device ZTE è il Qualcomm Snapdragon 765G che integra un modem compatibile con le reti 5G. La memoria RAM è da 8GB e ci sono 128GB a disposizione degli utenti

La quadrupla fotocamera posteriore permette di scattare foto sempre perfette anche grazie al sistema di Intelligenza Artificiale dedicato. Per completare il tutto, sul device sarà presente una batteria da 4220mAh compatibile con la ricarica rapida a 30W.