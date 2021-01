Il nuovo DLC di GTA Online è disponibile ormai da qualche settimana. I giocatori che hanno sbloccato la missione avranno già provato a rapinare El Rubio sull’isola di Cayo Perico. Tuttavia l’obiettivo del gioco è quello di giocare il DLC più volte, tentando varie soluzioni sempre diverse. Per incentivare i giocatori, gli sviluppatori di Rockstar Games hanno deciso di offrire delle ricompense sostanziose tutti i giocatori che si cimenteranno nella sfida.

Per ottenere i primi 100 mila dollari di GTA Online basterà completare il Colpo a Cayo Perico per la prima volta. Il bonus verrà aggiunto in automatico al bottino raccolto durante la visita alla residenza di El Rubio.

Inoltre, Rockstar Games premierà i giocatori che ripetono l’esperienza più e più volte. Infatti altri 100 mila dollari verranno regalati effettuando la rapina completamente da soli. Se invece si completa il colpo con quattro giocatori in totale, il gioco premierà lo sforzo con ulteriori 100 mila dollari.

Ecco alcuni modi per fare soldi facili su GTA Online

I bottini principali presenti in “The Cayo Perico Heist” sono vari, quindi a tutti gli utenti che riusciranno a rubare le sei varianti dell’obiettivo verranno dati ulteriori 150 mila dollari di GTA Online. Le ricompense gratuite salgono se invece si effettua il colpo utilizzando tutti e sei i veicoli per l’approccio all’isola. In questo caso il bonus sale a 250 mila dollari.

I giocatori più abili che riusciranno a completare il colpo senza allertare le guardie riceveranno 200 mila dollari per l’impegno. La stessa ricompensa verrà data agli utenti che completano tutti i requisiti per la “Sfida Elite” cioè finire il colpo entro 15 minuti, non riavviare mai e soprattutto scappare con le borse piene.

Per rendere le cose più complicate, è previsto un ulteriore bonus. I giocatori che riusciranno ad effettuare il colpo in modalità difficile senza perdere le vite, riceveranno 200 mila dollari. Infine, non bisogna dimenticare la sfida dei tesori da scoprire. Collezionando almeno cinque forzieri nascosti entro il 6 gennaio, si otterranno 100 mila dollari.