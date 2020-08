Durante la prossima fiera di IFA 2020 l’azienda finlandese HMD Global presenterà alcuni nuovi smartphone a marchio Nokia. Uno di questi dovrebbe essere il prossimo smartphone di fascia bassa Nokia 3.4 e nel corso delle ultime ore è stata pubblicata online una immagine render di quest’ultimo.

Nokia 3.4: una immagine render ci svela il design

Come già accennato, è appena stata pubblicata online una prima immagine render di uno dei prossimi smartphone dell’azienda finlandese HMD Global. Nello specifico, il render in questione è stato realizzato da un fan in base a tutte le indiscrezioni e rumors trapelati fino ad ora. Analizzando l’immagine, la parte frontale del Nokia 3.4 sarà caratterizzata da un display forato e, in particolare, il foro sarà collocato nel lato sinistro del pannello.

La backcover posteriore dello smartphone dovrebbe poi ospitare tre sensori fotografici accompagnati da un piccolo flashLED e questi ultimi dovrebbero essere collocati in una zona circolare. Al di sotto di essi, poi, sembra che ci sarà un sensore biometrico per lo sblocco del dispositivo. Il frame laterale, invece, oltre al tasto di accensione e spegnimento e al bilanciere del volume ospiterà anche un terzo tasto. Quest’ultimo dovrebbe servire per richiamare l’assistente vocale di casa Google.

Dal punto di vista tecnico, i rumors e le indiscrezioni parlano di un display nel form factor di 19:9 con una diagonale da 6.5 pollici e con una risoluzione pari ad HD+. Il modulo fotografico dovrebbe invece essere composto da sensori fotografici rispettivamente da 13+2+5 megapixel, mentre la batteria dovrebbe essere da 4000 mAh. Il processore, infine, dovrebbe essere un SoC di casa Qualcomm, ma al momento non è chiaro se sarà lo Snapdragon 460 o lo Snapdragon 662.