Come confermato dall’azienda con un teaser ufficiale, si terrà un evento di presentazione il prossimo 17 settembre e lo smartphone che verrà presentato potrebbe essere il nuovo Sony Xperia 5 II. Di quest’ultimo abbiamo già potuto scoprire il presunto design tramite una immagine render pubblicata dal noto leaker Evan Blass. Ora, però, sono trapelati ulteriori renders e altre informazioni riguardanti le specifiche tecniche di questo device.

Sony Xperia 5 II: display OLED con refresh rate elevatissimo

Le nuove indiscrezioni sono state pubblicate sul portale AndroidHeadlines e, secondo quanto trapelato, questo smartphone sarà davvero al top dal punto di vista tecnico. Partendo dal display, infatti, sembra che il nuovo device a marchio Sony vanterà un pannello OLED con una diagonale da 6.1 pollici in risoluzione FullHD+ e soprattutto con un refresh rate molto elevato pari a 120 Hz.

Anche il comparto prestazionale non rinuncerà a niente. Sotto alla scocca, infatti, batterà il potente processore Snapdragon 865 di Qualcomm e quest’ultimo potrà contare su 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Le nuove immagini renders pubblicate sul portale ci confermano poi la presenza di una tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Zeiss. Il modulo fotografico, nello specifico, sarà composto da un sensore primario, un sensore grandangolare e da un teleobiettivo rispettivamente da 12+12+12 megapixel con apertura focale pari a f/1.7, f/2.4 e f/2.2. Secondo quanto riportato, infine, troveremo una batteria da 4000 mAh con porta di ricarca USB Type C, il chip NFC e il jack audio per le cuffie.

Insomma, è chiaro che con questo nuovo Sony Xperia 5 II l’azienda abbia intenzione di sfidare i big del settore. Staremo a vedere dove si piazzerà questo dispositivo soprattutto dal punto di vista del prezzo di vendita.