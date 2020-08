A quanto pare, nelle ultime annate, la Tesla Model 3 Performance ci ha fatto vedere diverse sfide di accelerazione davvero piene di emozioni. Molti sono stati gli sfidanti che hanno provato a battersi contro l’auto elettrica di Elon Musk in questa speciale gara, ma spesso non hanno avuto il successo che speravano prima di partire. Abbiamo avuto modo tutti di assistere a sfide all’ultimo centesimo con Audi RS6, Honda NSX, Lamborghini Huracan e in una sfida inedita “a sei ruote” contro la Zero SR/F. Oggi, torniamo dunque a parlare di questa splendida auto elettrica e di drag race, ma questa volta contro un’altra fantastica moto, ossia la giapponese Yamaha R6.

Tesla Model 3 Performance: la Yamaha R6 sembra essere un’ottimo sfidante, ma l’elettrica di Elon Musk vince ancora

L’anno di produzione della R6 presente nel video purtroppo non si conosce, ma comunque si parla di una moto che nel suo ultimo modello ha una potenza di 118 CV per un peso in ordine di marcia di soli 190 kg. Davvero niente male.

Nonostante tutte queste ottime qualità messe sul piatto dalla moto giapponese, la Tesla Model 3 Performance ha vinto nuovamente. L’elettrica americana sembra avere uno scatto davvero fulmineo che riduce all’osso le speranze di chiunque la affronti.

Nonostante ciò, fare una partenza quasi perfetta con una Tesla è decisamente più semplice rispetto ad una moto. Oltre alla partenza, anche nel proseguo della gara, la Yamaha R6 non è riuscita a raggiungere l’elettrica americana così da tagliare nuovamente il traguardo per l’ennesima volta.

Ecco di seguito il video della sfida: