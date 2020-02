I controlli fiscali spaventano da sempre la maggior parte degli italiani, persino coloro che non hanno mai effettuato un reato. La paura di aver sbagliato qualche cosa o di essersi affidati a gente non del tutto competente, infatti, alleggia nell’animo di molte persone soprattutto dopo aver sentito di casi analoghi non finiti proprio dolcemente. Come ogni anno, d’altronde, il Fisco non interrompe mai il suo operato ma bensì lo rafforza al fine di individuare ogni tipo di evasione fiscale e bloccarla sul nascere; attraverso mezzi idonei ed efficienti, l’amministrazione fiscale italiana non ha paura di mettere “il bastone tra le ruote” di chi non vuole rispettare la legge in alcun modo e, a partire da quest’anno, i controlli saranno persino più tassativi.

Fisco: oltre ai conti correnti verranno analizzati anche altri due elementi

Attraverso l’utilizzo di algoritmi specializzati, il Fisco effettua periodicamente dei controlli sui conti correnti della popolazione italiana analizzando le relative entrate e le relative uscite per poi mettere queste ultime a confronto con quanto dichiarato attraverso i specifici documenti. Grazie a questa analisi condotta secondo i termini appena riportati, la Guardia di Finanza è l’Agenzia delle Entrate riescono ad ottenere dati tali da rilevare se vi siano situazioni di evasione fiscale o meno.

A partire da quest’anno, però, mi controlli sui conti correnti non saranno gli unici in quanto il Fisco potrà agire anche su due nuovi elementi ovvero le giacenze medie e le fatture elettroniche. In merito alle prime, in particolar modo, segnaliamo che nel caso queste dovessero aumentare a livelli sproporzionati, le autorità pubbliche saranno autorizzate ad intervenire per poter spiegare il fenomeno.