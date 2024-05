Il mondo della telefonia il giorno d’oggi è una vera e propria giungla variegata di tanti tantissime offerte e promozioni proposte dai vari operatori telefonici che cercano così di accaparrarsi il maggior numero di clienti nell’obiettivo ovviamente di conquistare il mercato e massimizzare gli introiti mensili.

Ovviamente le armi a disposizione dei provider sono le promozioni che vengono proposte agli utenti nel tentativo di soddisfare tutte le loro esigenze garantendo delle caratteristiche ottime a prezzi decisamente competitivi, ovviamente stiamo parlando di giga di traffico dati, di SMS e minuti.

All’interno di questo contesto risulta ovviamente Kena mobile che vuole ogni mese dire la sua cercando di aumentare i propri clienti, ecco dunque che ha recentemente proposto una nuova offerta che garantisce tantissimi giga a un prezzo decisamente contenuto.

180Gb a soli 6,99 euro al mese

La nuova offerta proposta da Kena mobile offre ad un costo di 6,99 € al mese un pacchetto completo di 180 GB di Internet in 4G, 200 SMS e minuti limitati verso tutti i numeri nazionali, come se non bastasse grazie al roaming zero è possibile usufruire anche di 7,5 GB di dati all’interno dell’Unione Europea, il costo di attivazione della Sim è gratuito e non ci sono costi nascosti, come se non bastasse il provider telefonico offre anche il primo mese di rinnovo completamente gratuito, di conseguenza dovrete solo pagare il primo mese dopodiché quello successivo sarà completamente gratis facendovi risparmiare dunque una bella cifra.

Se siete interessati dunque vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile direttamente dal sito ufficiale di Kena, al momento non sappiamo per quanto tempo resterà valida la promozione dunque da un momento all’altro l’operatore potrebbe anche decidere di rimuoverla.

Ricordiamo infine che la promo in questione non supporta la connettività 5G dal momento che gli operatori virtuali stanno iniziando solo ora ad affacciarsi alla connessione Internet di ultima generazione.