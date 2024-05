CUPRA Born VZ: l'elettrica spagnola arriva con potenza e stile

Alla fine di febbraio è stata presentato il modello elettrico CUPRA Born VZ. La Cupra ha realizzato un modello con una potenza straordinaria di 326 CV ed avente un asset migliorato sotto diversi aspetti per dare ai guidatori una guida dinamica ed aggressiva.

La CUPRA Born VZ possiede un powertrain piuttosto simile a quello della Volkswagen ID.3 GTX Performance. Cioè? L’auto ha un motore elettrico potente che eroga i cavalli prima già nominati e che raggiunge i 545 Nm di coppia. Tali specifiche attentamente accurate consentono alla Born VZ di effettuare una rapida accelerazione, andando da 0 a 100 km/h in soli 5,6 secondi. Per quanto riguarda la velocità possibil, se ve lo stavate chiedendo, essa è di 200 km/h, niente male davvero.

La Cupra Born VZ batterà la concorrenza nel mercato delle auto elettriche?

Il propulsore elettrico è spinto da una batteria di 79 kWh che consente alla Cupra di possedere un’autonomia di 599 km. La ricarica è veloce e altrettanto potente. In corrente continua raggiunge fino a 185 W, passando dal 10% di ricarica all’80% in meno di mezz’ora. La Cupra ha lavorato anche sugli ammortizzatori posteriori e sulle regolazioni sportive del lato anteriore per migliorare la sensazione di guida della sua vettura. Anche lo sterzo è stato rivisitato, così come l’impianto di frenata per una maggiore sicurezza.

Sempre parlando di sicurezza, la CUPRA Born VZ possiede diversi sistemi di assistenza, tra cui il nuovo Connected Travel Assist, che combina l’Adaptive Cruise Control (ACC) con il Lane Assist, che aiutano ad avere il totale controllo della strada mentre si viaggia. Il veicolo è disponibile in due fantastiche nuove colorazioni, Dark Forest e Midnight Black, che le donano un look sofisticato e distintivo. Sono stati aggiunti anche nuovi cerchi in lega da 20″ con inserti in rame 3D che apportano un tocco di design in più.

Gli interni, invece, offrono un comfort elevato e sistemi tecnologici avanzati. Di serie, troviamo sedili sportivi costruiti in tessuto riciclato e paddle dietro al volante per selezionare tra tre diversi livelli di recupero dell’energia in frenata. Il display touch da 12,9″ garantisce poi un’interazione più semplice anche quando si guida. Tra gli optional, si può invece richiedere per la Cupra un sistema audio composto da 10 altoparlanti realizzato in collaborazione con Sennheiser Mobility.