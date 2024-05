Inquinamento: gravi le emissioni di CO2 anche di freni e pneumatici

L’inquinamento atmosferico è un grave fardello per molte città europee e Milano non fa di certo eccezione, anzi. Anche considerando i grandi sforzi che cercano di promuovere l’uso di veicoli elettrici più ecologici, un nuovo studio condotto da Arpa e Ats rivela che questo potrebbe non bastare. L’inquinamento, dal report, del particolato atmosferico PM2.5 è ancora grave di quel che pensavamo e richiede misure più drastiche.

Il PM2.5 è una delle principali cause di inquinamento atmosferico ed ha gravissimi effetti sulla nostra salute. Dallo studio “Epidemiologia&Prevenzione” presentato da Ats al Comune a Milano si può notare come questa sostanza sia responsabile di oltre 1.600 morti all’anno nella sola città. Un dato a dir poco preoccupante.

Tutte le auto contribuiscono all’inquinamento, in un modo o nell’altro

Le principali fonti di PM2.5 includono il traffico veicolare, con i motori termici, specialmente quelli diesel, che sono producono in gran quantità sia particelle fini che ultrafini. Purtroppo anche i veicoli elettrici contribuiscono alle emissioni e all’inquinamento dato dal PM2.5 a causa, in tal caso, dell’attrito di freni e pneumatici. I numeri mostrano che le emissioni di PM2.5 variano a seconda del tipo di alimentazione. I veicoli diesel emettono tra 16 e 40 mg/km mentre quelli a benzina vanno tra 16 e 35 mg/km. Le auto elettriche invece elettrici producono tra 12 e 35 mg/km. Sebbene questi ultimi producano meno PM2.5 rispetto ai veicoli a combustione interna, il loro contributo all’inquinamento da particelle deve comunque essere considerato.

La riduzione delle auto circolanti è solo una parte della soluzione. Per affrontare efficacemente l’inquinamento atmosferico, Milano deve intraprendere una strategia che comprenda anche il miglioramento del trasporto pubblico, dando alternative funzionanti, veloci e convenienti all’uso dell’auto privata. È anche importante promuovere la mobilità sostenibile ed in particolare incentivare l’uso di biciclette e monopattini elettrici.

L’inquinamento da PM2.5 a Milano è una questione complessa che richiede un impegno costante e misure decisamente più dure. Ridurre il traffico veicolare è effettivamente un buon punto di partenza, ma occorre una strategia più complessa e specifica in modo che finalmente i cittadini possano respirare aria pulita.