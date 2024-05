Uno dei prezzi più convenienti degli ultimi mesi vi attende per Xiaomi 13T, lo smartphone che tutti stavano aspettando e che abbraccia alla perfezione la fascia media della telefonia mobile, può oggi essere acquistato su Amazon con un risparmio assolutamente degno di nota.

Il prodotto ha dimensioni di 162,2 x 75,7 x 8,49 millimetri, con un peso che comunque si aggira attorno ai 197 grammi, può facilmente essere utilizzato anche nelle vicinanze dell’acqua, essendo impermeabile. Il display è un AMOLED da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione 1220 x 2712 pixel, ed una densità di 446ppi, presentando allo stesso tempo un refresh rate molto elevato, pari addirittura a 144Hz. La protezione Gorilla Glass 5, ad ogni modo, garantisce una maggiore resistenza ad urti e graffi.

Xiaomi 13T: offerta incredibile su Amazon

Xiaomi 13T è lo smartphone da acquistare subito ad occhi chiusi, soprattutto a questo prezzo finale di vendita. Dovete sapere infatti che il prodotto ha un costo effettivo di listino di 655,60 euro, che è stato in questo periodo ridotto da Amazon del 42%, fino ad arrivare all’importo finale da versare per l’acquisto pari a soli 379 euro. Eccovi il link per l’acquisto.

Occasione da non perdere anche perché le sue specifiche tecniche sono davvero di tutto rispetto, il comparto fotografico è eccellente sotto molteplici punti di vista, riuscendo a mettere a disposizione 50 megapixel come sensore principale, seguito poi da un sensore secondario ultragrandangolare anch’esso da 50 megapixel. In ultimo arriva un teleobiettivo zoom da 12 megapixel, atto a completare la disponibilità, rendendo il comparto fotografico molto più versatile del previsto. Nella parte anteriore, al contrario, è stato integrato un sensore da 20 megapixel che vuole assolutamente dire la sua, riuscendo a mettere a disposizione dell’utente finale scatti decisamente interessanti, con una buona precisione ed un ottimo dettaglio.