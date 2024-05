NIO presenta la Onvo L60: il nuovo SUV elettrico che punta in alto

NIO ha lanciato ufficialmente il nuovo marchio Onvo, ideato per cercare di catturare una fascia d’utenza più giovane rispetto a quella attuale. La NIO ha svelato già il primo modello di questo nuovo brand: trattasi di un SUV elettrico, l’ Onvo L60, realizzato per concorrere contro la tanto apprezzata Tesla Model Y.

Il SUV Onvo L60 ha una lunghezza di 4.828 mm, mentre in larghezza è di 1.930 ed il passo raggiunge i 2.950 mm. Tali misure lo rendono leggermente più grande della Tesla Model Y. Il design è caratterizzato da forme da SUV Coupé, senza il frunk solitamente presente in molti altri modelli della concorrenza. Il nuovo brand ha ideato questo particolare stile concentrandosi sull’aerodinamica, arrivando ad un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,229 per poterne massimizzare l’efficienza.

Motore, autonomia ed interni del nuovissimo SUV Onvo

Il SUV Onvo L60 possiede un consumo dichiarato di 12,1 kWh/100 km (ciclo CLTC), ancora una volta leggermente migliore rispetto ai 12,5 kWh/100 km della Tesla di Elon Musk. All’interno, la Onvo L60 ha un display comodo ed ampio posizionato proprio al centro dalla grandezza di ben 17,2″, ma non presenta un pannello strumenti dietro il volante. Al contrario vi è però un secondo Head-Up Display che fornisce le informazioni più importanti al conducente del SUV.

Anche i passeggieri che sono seduti sui sedili posteriori hanno il “proprio” schermo da 8″, molto simile a quello che si trova nella Tesla Model 3. Il SUV, inoltre, poggia su di una specifica piattaforma che è in grado di supportare un’architettura da 900 V, permettendo ricariche ad altissima potenza. Oltre a ciò, essa supporta anche il battery swap, ma solo presso le stazioni di terza e quarta generazione della NIO, non molto presenti in Europa.

Il SUV elettrico sarà disponibile in tre versioni con batterie da 60 kWh, 90 kWh e 150 kWh. Le autonomie dichiarate sono per la versione standard sui 555 km, per la Long Range invece sui 730 km e per la Exra Long si superano i 1.000 km. Il SUV Onvo L60 sarà preordinabile a partire da circa 28.550 euro. Il lancio avverrà sul mercato cinese a settembre ma dovrebbe raggiungere il mercato globale entro la fine dell’anno.