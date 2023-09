iPhone 15 Pro e Max in arrivo, BRUTTISSIMA notizia per i fan

Manca ormai solo un giorno all’arrivo dei nuovi iPhone 15, i quali sono infatti attesi per domani 12 settembre alle ore 19:00 ora italiana. Apple sta preparando un evento in grande stile, per proporre al mondo i suoi nuovi dispositivi che qualche novità la vedranno eccome.

Ovviamente non bisogna aspettarsi variazioni di grande portata, siccome le indiscrezioni hanno già istruito i fan a dovere. L’azienda infatti ha pensato a pochi miglioramenti ma che potrebbero tornare utili, soprattutto in alcune situazioni. Bisogna pensare infatti all’introduzione del nuovo telaio in titanio, il quale abbasserà il peso di alcune decine di grammi sui modelli Pro e Pro Max (o magari Ultra).

La grande novità consisterà soprattutto nell’introduzione della nuova porta USB-C, utile per uniformarsi agli standard europei. Quello che però preoccupa gli utenti riguarda il listino; i prezzi dei nuovi iPhone 15, soprattutto per quanto riguarda il modello Pro Max, potrebbero subire un aumento.

iPhone 15 in aumento, ecco il probabile listino dei prezzi

Secondo le voci che hanno anticipato l’arrivo dei nuovi iPhone 15, potrebbe esserci una variazione di prezzo. Sembra però che ad essere interessati saranno molto probabilmente solo i Pro Max.

L’aumento dovrebbe essere dovuto soprattutto alla nuova fotocamera periscopica che il modello di punta integrerà al suo interno. Partendo dai prezzi, il nuovo 15 Pro dovrebbe partire da 999 dollari negli USA, mentre in Italia il prezzo sarà probabilmente di 1339 euro.

Il divario di prezzo sia amplia per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro Max che partirà con 128 GB al prezzo di 1199 dollari negli USA. In Italia con grande probabilità il costo sarà di 1619 euro, prezzo che l’anno scorso gli utenti hanno pagato per la versione da 256GB.