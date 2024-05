Le indiscrezioni riguardanti il SoC Snapdragon 8 Gen 4 si stanno susseguendo incessantemente ma, in queste ore, un nuovo report sta lasciando tutti senza fiato. Se le informazioni dovessero essere confermate, la nuova generazione di System-on-Chip di Qualcomm sarà la più potente mai realizzata.

Questa volta non si parla esclusivamente del panorama Android ma dell’intero settore mobile. Il chipmaker americano sembra intenzionato a fare un enorme passo in avanti, sfruttando appieno le sinergie derivanti dall’acquisizione strategica di Nuvia.

Qualcomm realizzerà il SoC Snapdragon 8 Gen 4 con core personalizzati al fine di poter raggiungere prestazioni mai viste prima. Stando a quanto emerso fino ad ora, il chipset sarà caratterizzato da una architettura octa core in configurazione 2+6.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 si preannuncia il SoC mobile più potente di sempre e sarà in grado di battere il SoC Apple A18

Qualcomm's Nuvia is making a comeback, and there might be a redesign finalized in June, with a target frequency of 4.26GHz, aiming at the Apple A18 Chip.#qualcomm — jasonwill (@jasonwill101) May 11, 2024

Due core saranno dedicati alle prestazioni mentre i restanti sei avranno un basso consumo energetico. L’attenzione dei leaker si è concentrata proprio sui due performance core che, secondo l’utente X/Twitter jasonwill101 saranno in grado di raggiungere la frequenza operativa di 4,26 GHz.

Se si considera che il core Cortex-X4 montato sullo Snapdragon 8 Gen 3 riesce a raggiungere i 3,3 GHz di velocità di clock, l’incremento prestazionale è considerevole. Prendendo come affidabili queste indiscrezioni, lo Snapdragon 8 Gen 4 potrebbe battere le performance previste del SoC Apple A18.

Alcune fonti ben informate indicano che Qualcomm abbia spinto per aumentare le prestazioni del proprio core principale in seguito al lancio del chipset Apple M4. Inizialmente, la frequenza di clock prevista per lo Snapdragon 8 Gen era di 4,00 GHz. Tuttavia, l’azienda ha voluto overcloccare il tutto a 4,26 GHz per competere con Apple.

La produzione sarà affidata a TSMC con un processo produttivo a 3nm, lo stesso utilizzato per Apple M4 e per A18. Tuttavia, una problematica direttamente legata ad una potenza del genere è il consumo energetico. I report iniziali indicavano che lo Snapdragon 8 Gen 4 potrebbe essere più affamato di energia rispetto alle generazioni precedenti. Non resta che attendere maggiori dettagli che non tarderanno ad arrivare.