Formovie Technology ha presentato ufficialmente il nuovo Xming Episode One, un proiettore compatto in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. La risoluzione 1080P, la presenza di Google TV e il supporto a Netflix nativo permettono di utilizzarlo con facilità senza però rinunciare al divertimento.

Il prezzo di 299 euro rende Episode One un prodotto estremamente accessibile e adatto a chi vuole portare l’esperienza audio/visiva ad un nuovo livello. Basterà posizionarlo dove si preferisce e accenderlo per immergersi nello streaming.

Il sistema operativo Google TV con integrazione di Google Assistant permette di utilizzare il proiettore senza necessità di accessori aggiuntivi. Tutte le principali app sono già preinstallate e basterà accedere al Play Store per scaricarne di ulteriori. Inoltre il pieno supporto a Netflix permette di vedere il servizio di streaming in maniera del tutto nuova rispetto alle TV tradizionali.

Formovie ha presentato il nuovo Xming Episode One, un proiettore compatto con supporto Google TV e Neflix nativo

Xming Episode One è pensato per essere usato sulle corte e medie distanze e può sviluppare diagonali da 40 a 120 pollici. La risoluzione è da 1080p e tra le principali feature del proiettore ci sono la correzione automatica del keystone e il sistema di autofocus. La luminosità è di 150 CIVA Lumens con una gamma colore NTSC del 38% e un contrasto minimo di 1000:1 e tipico di 1500:1.

Tutte queste specifiche lo rendono un device adatto per le serate in compagnia o anche solo per godersi la propria serie preferita in maniera del tutto nuova. Inoltre, è presente anche il supporto Chromecast per effettuare il mirroring dal proprio smartphone in maniera wireless. Grazie alla porta HDMI è possibile collegare anche un laptop per avere accesso ad un secondo schermo più grande.

Il sistema Google TV può contare su una CPU MT9630, una RAM di 2GB e una memoria di sistema da 16GB per archiviare dati e video. Il sistema audio da 3W supporta la tecnologia Dolby Audio per migliorare le prestazioni. Considerando le dimensioni compatte e il peso da 1.2 kg, Xming Episode One può essere facilmente trasportato.