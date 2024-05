TCL ha tenuto proprio in questi giorni l’evento Time to Go Big, l’occasione ideale per presentare al mondo la nuova linea di prodotti per il 2024, tra i quali spicca il QD-Mini LED più grande al mondo, ben 115 pollici di diagonale. Si tratta del modello 115X955 Max, un dispositivo con tecnologia Mini LED ed oltre 20’000 zone, una luminosità di picco di 500 nit, refresh rate a 144Hz, sistema operativo Google TV e audio ONKYO 6.2.2, rappresentando la migliore soluzione per ogni situazione, grazie anche a Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, AMD FreeSync Premium Pro e game accelerator 240Hz.

Riducendo leggermente le dimensioni possiamo troviamo TCL C65, un televisore Quantom Dot da 98 pollici di diagonale, con oltre 1 miliardo di colori dalla precisione elevata (supporto al 95% della gamma DCI-P3). Sempre con le stesse dimensioni possiamo trovare QD-Mini LED 98C855, il quale presenta 2304 zone per il controllo della luce sul singolo pixel, un audio ONKYO 2.2.2 HiFi (con potenza di ben 120W) e riproduzione a 360 gradi.

TCL: gli altri televisori presentati

I televisori 4K QD-Mini Led sono disponibili anche in versioni più ridotte, da 65, 75 o 85 pollici, sempre con refresh rate a 144Hz, 2160 zone e luminosità di picco che può raggiungere i 3500 nit, affidandosi sempre al sistema operativo Google TV e Google Master Pro 3.0. Volendo parlare di QLED, la serie C65 propone sei tagli differenti (da un minimo di 43 pollici, fino ad un massimo di 85 pollici), sbilanciandosi anche con la C65 Pro (tra 55 e 75 pollici). Entrambi i modelli integrano Game Master 3.0 e Game Accelerator, fino a 120Hz, con riproduzione HDR.

Per ultima è stata presentata TCL P75, con tagli da 43 a 75 pollici, che si appoggia alla Wide Color Gamut, una nanotecnologia il cui obiettivo è di enfatizzare ancora di più i colori, sempre affidandosi alle stesse tecnologie viste poco sopra. I prezzi partono da 399 euro per la variante da 43 pollici, per poi arrivare a 999 euro per i 75 pollici, 2999 euro per i 98 pollici e finire con il 115 pollici che ha invece un costo di 23’999 euro. Sempre allo stesso evento si è parlato anche di TCL 50 Series, di cui vi avevamo già raccontato tutto qui.