Anche per questo mese l’operatore telefonico italiano Vodafone sta proponendo l’attivazione di numerose offerte di rete mobile. Tra queste, in particolare, ci sono offerte pensate sia per chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, sia per chi è già cliente dell’operatore. Vediamo qui di seguito alcune delle super offerte dell’operatore.

Vodafone, proseguono le super offerte mobile dell’operatore telefonico

Anche per questo mese gli utenti potranno scegliere tra numerose offerte di rete mobile dell’operatore telefonico Vodafone. Come già accennato in apertura, ci sono a disposizione degli utenti numerose proposte. Per chi dispone o attiverà un’offerta di rete fissa di Vodafone, potrà ad esempio attivare l’offerta mobile denominata Vodafone Family+.

Si tratta di una super offerta che include ogni mese giga illimitati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, ad un costo di 9,99 euro al mese. Allo stesso costo, gli utenti potranno attivare anche un’altra offerta di rete mobile della gamma Red.

Stiamo parlando dell’offerta mobile denominata Vodafone Red Max Under 25. Quest’ultima offerta, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. L’offerta include poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri.

Per chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici, sarà poi disponibile una super offerta mobile al costo di 7,99 euro al mese. Quest’ultima includerà fino a 150 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Rimangono poi disponibili anche altre offerte mobile, tra cui l’offerta Vodafone Red Max Under 16 , rivolta quindi principalmente a tutti i nuovi clienti con una età inferiore ai sedici anni.