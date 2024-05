Negli ultimi anni, il marchio Google Pixel ha fatto incetta di successi nel competitivo mercato degli smartphone. Posizionandosi come una forza dominante grazie ai suoi modelli all’avanguardia. In particolare, le versioni GooglePixel 7, 7Pro e gli ultimi arrivi, GooglePixel 8 e 8Pro, hanno riscosso un’enorme popolarità, con oltre 10 milioni di unità vendute nel corso del solo 2023. Questo exploit commerciale rappresenta una pietra miliare per l’azienda californiana. Ma ha anche implicazioni molto importanti per i suoi rivali, in particolare per marchi consolidati come Sony Xperia.

Google Pixel va Sony Xperia, un contrasto continuo

La lunga presenza di Sony nel mercato degli cellulari Android è stata caratterizzata da una serie di sfide negli ultimi anni. Come il doversi confrontare con concorrenti potenti come Pixel appunto. Ma anche con una costante diminuzione delle vendite a livello globale. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, le vendite di dispositivi mobile dell’ omonimo marchio sono calate del 40% nel corso del 2023. Evidenziando una tendenza preoccupante che continua ad intensificarsi. Questo declino non è limitato solo al mercato internazionale, ma si estende anche al territorio giapponese, tradizionalmente molto vantaggioso per il marchio Sony. L’analista IDC, Masafumi Inbe, avverte che la situazione attuale non mostra segni di miglioramento, con una media di soli 1 milione di unità vendute ogni anno in Giappone. Un dato sorprendentemente basso considerata la popolazione di oltre 125 milioni di persone. Tale declino è attribuibile a diversi fattori. Tra cui una strategia di design discutibile, come l’adozione del formato 21:9 per gli schermi Xperia. La quale ha dimostrato di non essere allineato con le preferenze degli utenti moderni e ha portato a problemi di durata della batteria. Riducendo l’attrattiva dei dispositivi Sony rispetto alla concorrenza.

Nonostante le sfide incontrate, l’ azienda resta determinata a rilanciare la propria presenza nel mercato dei telefoni con l’introduzione dei nuovi modelli Xperia. I prossimi lanci, tra cui Xperia1 VI e Xperia10VI, sono attesi con grande interesse e si prevede che offriranno miglioramenti significativi, in particolare nell’ambito rilevanti. Resta però da vedere se queste novità saranno sufficienti a invertire la tendenza negativa delle vendite di Sony Xperia e a rispondere alla crescente pressione esercitata dai rivali. In particolare dal sempre più dominante Google Pixel. L’evento di presentazione ufficiale dei nuovi devi è fissato per il 15 maggio. Momento in cui gli appassionati e gli analisti osserveranno con attenzione la reazione del mercato e la risposta dei consumatori a queste nuove proposte.