Uno degli utensili che ha riscosso maggiore successo negli ultimi anni è sicuramente il trapano avvitatore a batteria, un dispositivo che risulta essere estremamente versatile, poiché adempie a due funzioni differenti: da un lato l’avvitamento di viti e similari, dall’altro la foratura della maggior parte dei materiali.

Il prodotto oggi in promozione dispone di una coppia di 30N, con 21+1 impostazioni di coppia tra cui poter scegliere, così da esercitare una forza differente in relazione alla necessità. Il mandrino è senza chiave da 3/8″ di pollice, dispone di una luce LED nella parte anteriore, che va tranquillamente ad illuminare l’area di azione, e soprattutto dispone di una batteria removibile (e ricaricabile) da 2.0Ah.

Trapano avvitatore a batteria ad un prezzo inedito su Amazon

Un prezzo di tutto rispetto è stato oggi attivato direttamente su Amazon, infatti gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 35,99 euro per il suo acquisto, riuscendo così a risparmiare molto più di quanto si sarebbero mai aspettati di vedere, rispetto a quanto è possibile osservare presso altre realtà. L’acquisto lo potete completare qui.

Uno dei plus più interessanti di questo device è sicuramente la presenza di una dotazione di accessori molto fornita direttamente in confezione, ciò sta a significare che di base avrete a disposizione 40 pezzi di punte di trapano, oltre che funzionali anche per l’avvitamento, senza dover investire nemmeno un centesimo aggiuntivo rispetto al prezzo mostrato direttamente a schermo. L’unica cosa che avremmo desiderato vedere è forse una batteria aggiuntiva al singolo componente che è possibile trovare in confezione, così facendo si va irreparabilmente a limitare fortemente l’usabilità quotidiana, ma è anche vero che a questo prezzo non si poteva sperare diversamente.