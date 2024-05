In occasione della celebrazione della Festa della Mamma, CoopVoce, l’operatore virtuale rinomato per le sue offerte competitive nel contesto della telefonia mobile, ha lanciato una promozione straordinaria destinata ai nuovi clienti. A partire dal 9 Maggio 2024, coloro che optano per la portabilità del proprio numero attraverso la procedura online avranno la possibilità di godere dei vantaggi dell’offerta “Evo 200” per i primi tre mesi senza alcun costo aggiuntivo. Oltre all’esenzione dal pagamento per l’attivazione.

CoopVoce, dettagli e servizi inclusi

La promo “Evo200” di CoopVoce è caratterizzata da un pacchetto completo di servizi. Quest’ ultimo include minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso qualsiasi numero nazionale e una generosa quantità di 200 Giga di traffico internet mobile al costo mensile di soli 9,90 euro. Tradizionalmente, l’attivazione online comporta un costo iniziale di 10€, comprensivo di 1€ di traffico telefonico incluso, oltre al pagamento del primo mese dell’offerta. Ma, grazie alla promozione dedicata alla Festività della Mamma, i costi iniziali sono completamente azzerati per i nuovi attivi che effettuano la portabilità del numero online. Così che loro possano attivare il tutto gratuitamente e godere dei primi tre mesi senza costi aggiuntivi.

Per usufruire di questa eccezionale promo, i nuovi utenti devono inserire il codice “FESTAMAMMA24” durante la procedura di acquisto online sul sito ufficiale di CoopVoce. Una volta inserito, verrà confermata l’attivazione gratuita e l’inclusione delle prime tre mensilità. È importante sottolineare che il codice è valido solo sul web e non può essere utilizzato per le prenotazioni con ritiro presso i punti vendita Coop. Può essere utilizzato anche per l’attivazione della SIM digitale, conosciuta come eSIM, che consente di ottenere un piano cellulare senza la necessità di una scheda rimovibile.

La straordinaria iniziativa dell’operatore rappresenta un gesto di apprezzamento verso tutte le mamme e offre un’opportunità vantaggiosa per coloro che desiderano beneficiare di un servizio di telefonia mobile completo e conveniente. Con la promozione in corso fino al 13 Maggio 2024, avrete l’ occasione unica per celebrare questa giornata speciale con un regalo pratico e utile che garantisce una connettività affidabile e tantissimi servizi a un prezzo più che vantaggioso.