Nell’ambito sempre dinamico della telefonia mobile, l’operatore virtuale 1Mobile , di recente, ha rivoluzionato il settore delle comunicazioni introducendo il servizio 5G per i suoi già clienti. Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti per l’azienda. Nota per le sue offerte competitive nel mercato. Con il lancio del servizio 5 G, il brand si prepara ad offrire ai suoi utenti la possibilità di sperimentare la potenza e la velocità della rete di quinta generazione. Aprendosi, in questo modo, a nuove possibilità e opportunità di connessione.

1Mobile e la rivoluzione nella navigazione internet

Finora focalizzata sulla fornitura di servizi 4G, l’introduzione del 5G rappresenta una svolta molto importante per 1Mobile e per i suoi fruitori. Tale tecnologia promette una velocità di rete senza precedenti. Consentendo di esplorare il web, scaricare e trasmettere dati a una rapidità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Ciò si traduce in una linea più veloce e stabile, ideale per attività che richiedono grandi quantità di dati. Come lo streaming video ad alta definizione, il gaming online e il download di file particolarmente pesanti.

Ma quali sono le implicazioni pratiche di questa novità ? Innanzitutto, l’operatore virtuale fornisce due opzioni tra cui scegliere. Le nuove attivazioni possono optare direttamente per un’offerta che includa il 5G. Mentre coloro che già usufruiscono del 4G possono aggiungere 5G al loro piano tariffario attuale. Questo permette una transizione agevole verso la nuova tecnologia, senza dover necessariamente cambiare piano o operatore. Per attivare questa funzionalità basta utilizzare l’applicazione mobile di 1Mobile. Accedere all’area riservata del sito web o utilizzare una stringa USSD dedicata. Una volta attivata, l’opzione 5G si rinnoverà automaticamente ogni mese. Garantendo un accesso continuo alla rete di ultima generazione.

Altre comunicazioni da considerare

In più la società ha annunciato che il servizio non sarà soggetto a limiti di velocità specifici. Così che sarà possibile usufruire della rete presa in prestito da Vodafone, partner tecnologico dell’operatore virtuale. Il tutto senza limitazioni nelle prestazioni e alcun costo aggiuntivo. È importante notare però che la capacità effettiva dipenderà dalle condizioni di copertura, della rete e dalle caratteristiche tecniche del dispositivo utilizzato. Per garantire un’esperienza ottimale, il gestore infatti consiglia di verificare la compatibilità del proprio device con il 5G e di assicurarsi di avere una SIM da almeno 128K. Infine, viene offerta assistenza ai clienti attraverso appositi canali di comunicazione, garantendo un supporto completo.