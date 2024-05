Ajax Systems, il rinomato produttore europeo di sistemi di sicurezza, ha recentemente ottenuto un importante riconoscimento internazionale, aggiudicandosi tre premi nel contesto del prestigioso Red Dot Award. Questo trionfo segna la prima volta nella storia dell’azienda in cui i suoi innovativi prodotti sono stati premiati per l’eccellenza nel design.

La competizione, che valuta prodotti sotto l’occhio critico di una giuria internazionale, ha visto Ajax primeggiare in diverse categorie. Il KeyPad TouchScreen Jeweller ha brillato nella categoria dei Prodotti intelligenti, mentre WaterStop & LeaksProtect e LightSwitch & Outlet hanno ricevuto apprezzamenti nella categoria degli Elementi di design per interni.

Il KeyPad TouchScreen Jeweller, una tastiera wireless con schermo touch, combina funzionalità di sicurezza e gestione di dispositivi per la casa intelligente in un elegante design che include un display IPS da 5 pollici. Il dispositivo è notevole non solo per il suo aspetto, ma anche per l’alta risoluzione e l’usabilità che garantiscono un’interazione intuitiva con gli utenti.

Parallelamente, la famiglia di interruttori e prese intelligenti LightSwitch & Outlet è stata lodata per il suo design sofisticato che permette di controllare l’illuminazione e le prese di corrente direttamente dallo smartphone. Questi dispositivi offrono una soluzione pratica e esteticamente piacevole per l’automazione domestica, con pannelli frontali intercambiabili disponibili in una varietà di colori.

Infine, WaterStop & LeaksProtect rappresenta una soluzione proattiva contro i danni causati dall’acqua. Questi dispositivi, progettati per rilevare rapidamente le perdite, possono essere integrati per creare un sistema di controllo degli allagamenti completamente automatizzato e gestibile da remoto.

Valentine Hrytsenko, CMO di Ajax Systems, ha espresso grande orgoglio per questi riconoscimenti: “Siamo onorati di aver ricevuto tre premi Red Dot Award, che sottolineano il nostro impegno a fornire prodotti che non solo hanno prestazioni eccezionali, ma che affascinano anche gli utenti con il loro design e la loro usabilità”.

Questi premi non solo riaffermano la posizione di Ajax Systems come leader nel settore della sicurezza e dell’automazione domestica, ma riflettono anche la dedizione e la creatività del team Ajax nel superare le aspettative di mercato e di design. Con oltre 2,5 milioni di utenti protetti in 187 paesi, Ajax continua a espandere la sua influenza nel mercato globale della sicurezza.