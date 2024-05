Vodafone, inizio settimana con 2 offerte SILVER da 200 GB

La volontà di un gestore di riuscire a dominare viene sempre da un aspetto in particolare: voler fare utenti a spese di altri gestori. Tra le aziende più importanti nel settore ce ne sono alcune che hanno ritagliato uno spazio davvero ampio per la loro clientela e tra queste rientra di diritto Vodafone. Il colosso che colora il suo nome di rosso è diventato famosissimo fin dal 2018 quando è arrivato con promozioni straordinarie, le quali vedono il prezzo sempre stabile e i contenuti sempre abbondanti.

Chi cambia gestore lo fa per risparmiare e questo è inutile da ribadire. Ovviamente si cerca anche la qualità e siccome Vodafone è sempre stato il gestore migliore sotto questo aspetto, non c’è certamente da ripetere quanto siano ottime le sue offerte. In questo momento ce ne sono due che stanno scaturendo pareri contrastanti: c’è chi vuole sottoscriverle per avere il meglio e chi non vuole perché sa che i prezzi aumenteranno. Allo stesso tempo i vantaggi sono davvero tanti con Vodafone in questo periodo, soprattutto con le due Silver. Cosa le contraddistingue? Prezzi molto bassi, tanti contenuti interni e un prezzo di favore per il primo mese.

Vodafone: le migliori offerte sono le due Silver del momento

Per Vodafone il concetto di primeggiare resterà sempre uguale: mettere in gioco quantità, qualità e adesso anche la convenienza.

All’interno delle sue migliori soluzioni, il gestore colorato di rosso rende disponibile il meglio. Entrambe infatti garantiscono minuti senza limiti verso qualsiasi provider e 200 SMS verso tutti. La prima soluzione delle due Silver consente di avere 100 giga in 4G, mentre la seconda si spinge fino a 150.

I prezzi di vendita rispettivamente sono di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese. Solo per il primo mese però Vodafone consente a tutti di pagare solo 5 € in entrambi i casi. Per sottoscrivere queste soluzioni mobili, bisogna essere utenti di Iliad o di un gestore virtuale.