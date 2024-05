È indiscutibile il successo riscosso dagli smartphone pieghevoli negli ultimi anni ma risulta sorprendente apprendere che, ad avere maggior successo fino a questo momento, non sono stati pieghevoli simili al Galaxy Z Fold e quindi tendenti a simulare un tablet compatto, bensì i dispositivi con chiusura a conchiglia in stile Galaxy Z Flip. Quest’ultimo, infatti, è lo smartphone pieghevole più venduto degli ultimi tempi proprio perché favorito dagli utenti, che preferiscono ottenere uno smartphone in grado di assumere dimensioni più compatte.

Xiaomi sembra essere consapevole della strategia da applicare per ottenere riscontro positivo da parte degli utenti e a tal proposito si prepara ad annunciare due nuovi smartphone con display flessibili, tra i quali sarà presente uno Xiaomi Mix Flip di cui Digital Chat Station sembrerebbe aver scovato alcuni particolari.

Xiaomi Mix Fold: il pieghevole a conchiglia arriverà entro il 2024!

Caratteristica che renderà lo Xiaomi Mix Flip all’altezza dei suoi rivali potrebbe essere la capacità di raggiungere una velocità di ricarica mai vista fino ad ora su un dispositivo pieghevole a conchiglia. La fonte ritiene, infatti, che lo smartphone sarà in grado di garantire una ricarica rapida a 67W, di gran lunga maggiore rispetto a quella proposta dagli smartphone pieghevoli a conchiglia attualmente in mercato. Basti pensare che il Samsung Galaxy Z Flip 5, considerato dai più un top di gamma per eccellenza nel settore dei dispositivi con display flessibile, prevede una ricarica a 25W!

Xiaomi Mix Flip non catturerà l’attenzione del pubblico soltanto per la sua velocità di ricarica. Secondo Digital Chat Station si tratterà di un pieghevole particolarmente sottile e dotato di un ottimo comparto fotografico dotato di sensori Leica e di una certificazione IP, ciò significa che lo smartphone sarà resistente all’acqua e alla polvere.

Molto probabilmente Xiaomi proporrà una versione globale dei suoi prossimi pieghevoli, che potrebbero ufficialmente essere presentati entro la fine di quest’anno.