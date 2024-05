Continuano ad arrivare nuove informazioni riguardanti dei nuovi smartphone del noto produttore tech OnePlus. Ci stiamo riferendo in particolare ai prossimi OnePlus 13 e OnePlus 13R e, a quanto pare, ci saranno alcune novità estetiche soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. In particolare, in queste ore sono state infatti pubblicate in rete alcune immagini renders che ce lo confermano.

OnePlus 13 e OnePlus 13R con un nuovo modulo fotografico secondo i renders

Nel corso delle ultime ore sono state pubblicate in rete alcune immagini renders che ci hanno svelato il possibile design dei prossimi smartphone di punta di casa OnePlus. A pubblicare le immagini in questione è stato il leaker Yogesh Brar tramite un post sul social network X.

Uno di questi nuovi smartphone, in particolare, è il prossimo OnePlus 13. Osservando le immagini appena pubblicate, possiamo notare come questo device sarà caratterizzato dalla presenza di un modulo fotografico di forma circolare. A differenza degli ultimi modelli presentati dall’azienda, su quest’ultimo possiamo notare che il modulo fotografico è collocato al centro della backcover.

Design decisamente differente per il fratello di questo device, ovvero il prossimo OnePlus 13R. Qui, infatti, possiamo notare la presenza di un modulo fotografico di forma quadrata e con gli angoli smussati. In questo caso, il modulo fotografico sarà posizionato in alto sul lato sinistro della backcover. Questo design andrebbe quindi a confermare le immagini renders pubblicate qualche tempo fa da un altro leaker, ovvero Fixed Focus Digital.

Ricordiamo che questa nuova serie di smartphone potrebbe essere tra le prime a vantare la presenza dell’inedito processore top di gamma di casa Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 4. Tra le altre caratteristiche tecniche, sembra che non mancherà nemmeno la presenza di un ampio display LTPO con tecnologia OLED e con una frequenza di aggiornamento piuttosto elevata. Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli.