Con il recente update OxygenOS 14.0.0.701 rilasciato per OnePlus 12R, lo smartphone ha ricevuto una rinnovata esperienza utente. Il brand ha voluto rendere il device sempre più moderno, con tante feature pensate per conferire un feeling totalmente inedito ma sempre in linea con il brand.

Il changelog ufficiale rilasciato da OnePlus indica che, tra le principali novità contenute nell’aggiornamento OxygenOS 14.0.0.701, ci sono le animazioni completamente rinnovate.

Gli utenti le potranno notarle sia in fase di avvio che di chiusura delle app, rendendo sempre più fluido l’utilizzo dello smartphone. Non mancano le animazioni dedicati alle transizioni in fase di accensione e spegnimento dello schermo quando viene attivato.

OnePlus 12R riceve un importante update, la OxygenOS arriva alla versione 14.0.0.701 rende il device ancora più moderno e reattivo

Le novità riguardano anche la fase di scorrimento tra i menù, tra le app o quando si attiva il menù a tendina. L’intera esperienza di utilizzo del device è stata rivista per migliorare l’impatto visivo.

In generale, l’esperienza visiva di OnePlus 12R è stata completamente rivista e resa molto più moderna. Le nuove animazioni riguardano tutti gli aspetti dello smartphone tra cui anche i widget, la ricerca e le Impostazioni.

L’azienda ha lavorato anche per aumentare la reattività del touch e rispondere meglio ai comandi. I nuovi controlli permetto anche di personalizzare la schermata di blocco per garantire una maggiore privacy rimuovendo la traccia del percorso di sblocco.

In generale, la stabilità e la reattività del sistema è stata ampiamente migliorata, dando una nuova vita al device. Inoltre, OnePlus ha introdotto anche le patch di sicurezza di Android aggiornate ad aprile 2024 per garantire la massima sicurezza del sistema.

Per il momento, l’update alla OxygenOS 14.0.0.701 è stato rilasciato in Nord America. Il roll-out continuerà a scaglioni, come sempre in questi casi. Gli utenti europei e Italiani potrebbero ricevere l’aggiornamento nel corso delle prossime settimane.