In un periodo storico in cui le memorie interne sono sempre più capienti, risulta quasi superfluo pensare di parlare di una chiavetta USB, anche data la crescente diffusione del cloud, tuttavia è bene ragionare sulla necessità di avere sempre un backup esterno, ad esempio funzionale per l’utilizzo con i PC.

Uno dei brand di maggiore successo per quanto riguarda i dispositivi di archiviazione è senza dubbio Kingston, che con la sua DataTraveler Exodia, riesce comunque a garantire al consumatore una buona possibilità di salvataggio, riuscendo allo stesso tempo a risparmiare al massimo. Il prodotto è realizzato in plastica, con una finitura nera opaca, ed un pratico gancetto multicolor all’estremità, utile sopratutto per l’aggancio ed il trasporto.

Chiavetta USB Kingston in sconto folle su Amazon

Acquistare una chiavetta USB richiede un esborso tutt’altro che elevato, infatti oggi gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 8,90 euro per l’acquisto di un modello con 128GB di memoria interna, approfittando a tutti gli effetti dello sconto del 55% previsto sul prezzo consigliato di 19,95 euro. Se volete acquistarlo, premete qui.

Come tutti i dispositivi dello stesso tipo, il suo punto di forza è chiaramente la portabilità, infatti raggiunge 12 x 10 x 1 centimetro di spessore, con un peso di soli 11 grammi. La connessione avviene tramite la porta USB 3.2Gen1, che viene facilmente coperta dal cappellino in plastica, per riuscire così a raggiungere una velocità di scrittura molto più alta di tanti altri modelli in commercio. Il sistema operativo compatibile non è limitato, in base alla formattazione selezionata sarà possibile utilizzarla con Windows 11, Linux, ChromeOS, MacOS e qualsivoglia altro OS disponibile.

La spedizione viene gestita da Amazon e prevede una consegna in tempi molto brevi direttamente presso il vostro domicilio, ricordiamo ad ogni modo che sarà possibile restituirla solamente entro 14 giorni dalla ricezione.