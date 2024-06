AVM ha appena presentato il nuovo FRITZ!Mesh Set, composto dal FRITZ!Box 4060 e

FRITZ!Repeater 3000 AX. La combinazione di questi due elementi, permette di ampliare la copertura Wi-Fi 6 della propria casa e sfruttare al meglio la rete internet.

Infatti, il set è pensato per coprire grandi spazi abitativi e garantire su tutta la superficie un segnale forte e stabile, anche nelle stanze più lontane dal modem. Gli utenti potranno utilizzare il proprio laptop, la smart TV, lo smartphone, il tablet e perfino le console senza preoccuparsi del livello del segnale.

Il FRITZ!Box 4060 si può collegare ad ogni modem, anche quelli brandizzati dagli operatori, e funziona sia con le connessioni in fibra ottica che con il semplice ADSL. Il set permette agli utenti di collegarsi oltre che con il Wi-Fi, anche con porte gigabit e una USB 3.0, Non mancherà anche il supporto alla base DECT integrata e alla telefonia cordless.

Con il nuovo FRITZ!Mesh Set sarà possibile migliorare la ricezione del Wi-Fi anche nelle case più grandi e grazie alla rete mesh evoluta di AVM

Il FRITZ!Repeater 3000 AX, invece, andrà posizionato nelle stanze più lontane dal modem e fungerà da estensione di segnale. Il vantaggio di una rete mesh è quello di avere accesso ad unica rete Wi-Fi che risulterà stabile in tutte le aree coperte dal segnale. La perdita di velocità sarà minima rispetto ai repeater tradizionali e spostandosi da una stanza all’altra si resterà sempre connessi. Inoltre, sarà anche possibile utilizzare le due porte LAN Gigabit per collegare i propri device in modalità cablata.

Il set sfrutta la potenza e la stabilità del Wi-Fi 6 integrando le tre unità radio e la tecnologia Mesh Wi-Fi proprietaria. La velocità massima di trasmissione del FRITZ!Box 4060 raggiunge i 6 Gbit/s, rendendo adatto allo streaming e al gaming online. Anche il FRITZ!Repeater 3000 AX può contare su tre unità radio, di cui una dedicata al collegamento con il FRITZ!Box e le altre due da sfruttare per i propri dispositivi.

Per coloro che tengono particolarmente alla propria privacy, è possibile impostare l’accesso guest Wi-Fi per con condividere la password della propria rete principale. Il prezzo di lancio del MyFRITZ! Il FRITZ!Mesh Set è fissato a 429 euro e il kit è disponibile in tutti i principali negozi di elettronica.