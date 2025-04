Vodafone ha le offerte Silver a disposizione, si parte da soli i 7,99 € ogni mese

Vodafone rilancia la sfida nel mondo delle offerte mobili con due promozioni pensate per chi arriva da Iliad o dagli operatori virtuali. Si chiamano Silver 100 e Silver 150, e combinano tanti giga, chiamate illimitate e un prezzo mensile competitivo, con un primo mese scontato a 5€.

Cosa offre la Silver 100: ecco la promo da soli 7,99€ al mese per gli utenti

La Silver 100 include minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 GB di traffico dati in 4G. Un’offerta di questo tipo può essere portata a casa con un corrispettivo mensile di soli 7,99€. Il prezzo è vantaggioso, ma inizialmente lo hai ancora di più siccome il primo mese viene offerto da Vodafone in promozione a 5€. Si tratta dunque di una soluzione molto valida, soprattutto per chi cercava qualità e risparmio.

Chi sceglie la Silver 150 si becca più dati

Per chi ha bisogno di ancora più internet, c’è la Silver 150. Le condizioni restano le stesse – minuti illimitati, 200 SMS e navigazione in 4G – ma i giga mensili salgono a 150. Il prezzo è di 9,99€ al mese, anche in questo caso con primo mese scontato a 5€.

Ottieni facilmente altri 50 GB gratis, basta scegliere SmartPay

Entrambe le offerte possono essere rese ancora più generose scegliendo l’opzione SmartPay, il servizio gratuito di Vodafone che permette di pagare il rinnovo automatico tramite conto corrente o carta di credito. Attivandolo, si ricevono 50 GB in più ogni mese, senza costi aggiuntivi.

Solo per chi arriva da Iliad o virtuali

Le due offerte sono esclusive per chi effettua la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale. Non sono disponibili per chi arriva da TIM, WindTre o altri grandi gestori.

Le nuove Silver 100 e Silver 150 puntano su tanti giga, prezzo fisso e trasparente, primo mese scontato e la possibilità di aumentare il traffico dati con una semplice scelta gratuita. Un’occasione da valutare per chi vuole cambiare operatore senza rinunciare alla qualità della rete Vodafone.