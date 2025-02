Tesla Model Y 2025: anteprima di una vettura dal design futuristico

Direttamente dal Tesla store di Milano-Vittuone, inaugurato agli inizi di Febbraio, abbiamo avuto l’occasione e l’opportunità di toccare con mano la nuovissima Tesla Model Y 2025, una vettura che porta con sé importanti migliorie rispetto alla generazione precedente, dal design estremamente futuristico, e contraddistinta al solito dagli interni minimal che contraddistinguono la line-up Tesla.

Design e Esterni

Gli esterni sono stati ridisegnati completamente per ottimizzare l’efficienza aerodinamica, migliorando oltretutto stabilità e sicurezza. Anteriormente e posteriormente si trovano barre luminose che traggono ispirazione dal Cybertruck, nella parte davanti troviamo fari adattivi, mentre dietro un sistema di illuminazione indiretta (che risulta essere praticamente unico nel settore). La resistenza aerodinamica è stata ulteriormente ridotta, grazie all’utilizzo di cerchi aerodinamici e pneumatici ad hoc, a cui si aggiunge, in termini di novità, anche la fotocamera frontale, con campo visivo più ampio e sistema di lavaggio/riscaldamento integrato per contrastare le condizioni climatiche più difficili.

Il portellino è elettroattuato, con possibilità di abbattere i sedili elettricamente (e di rialzarli sempre con la pressione di un singolo pulsante), il copribaule è ripiegabile su sé stesso, riponendolo all’interno del pozzetto (dove si posizionano anche i cavi di ricarica). Piccoli accorgimenti che rappresentano il forte segnale di “ascolto” da parte dei Tesla dei feedback dei propri clienti.

Interni e Infotainment

I rivestimenti sono in alluminio e tessuto, con illuminazione ambientale personalizzabile sia di giorno che di notte. I vetri dei finestrini sono acustici, con una riduzione del rumore esterno del 22%, del fruscio aerodinamico del 20%, e basso emissivo per riflettere il calore solare (+26%). I sedili sono più avvolgenti, oltre che essere riscaldati (sia anteriori che posteriori), sono oggi anche raffrescati per gli utenti posti nella parte anteriore della vettura. Il volante riprende quanto abbiamo visto sulla Tesla Model 3 dello scorso anno, con i comandi delle frecce più piccoli ed affusolati.

La consolle centrale è stata ridisegnata, con rivestimento in alluminio, portabicchieri ed uno spazio di carico aggiuntivo dove poter stivare praticamente ciò che si desidera (molto bello da vedere il piccolo sportellino che si richiude in automatico). Il sistema di infotainment si affida ad un display touchscreen da 8 pollici per i passeggeri, con controllo del clima, gaming e streaming, che supporta ricarica rapida USB-C fino a 65W (una anteriore e due posteriori), oltre ad un impianto audio avanzato con altoparlanti invisibili (per un’estetica migliore). La connettività è stata incrementata, con velocità di download migliorata del 50% su via cellulare, del 300% per il WiFi, con miglioramento della chiave digitale, grazie alla presenza della banda ultralarga.

Motore e prezzo

La nuova Tesla Model Y 2025 è disponibile al lancio in versione limitata Long Range, con una autonomia di 568 km, accelerazione 0-100 km/h in 4,3 secondi ed una velocità massima di 201 km/h. Il telaio ottimizzato garantisce un miglior comfort e maneggevolezza, mentre il sistema di climatizzazione è più efficiente, oltre che essere molto più silenzioso del passato.

La vettura parte da un prezzo di 45’990 euro per la trazione posteriore, con autonomia fino a 455 km, per salire poi a 49’990 euro per la Long Range RWD con autonomia fino a 600 km, a 52’990 euro per la Long Range AWD con autonomia fino a 533 km, finendo a 59’990 euro per la Performance con una autonomia di 514 km. Coloro che fossero interessati all’acquisto della variante precedente, devono sapere essere disponibile ad un prezzo di partenza di 39’675 euro.