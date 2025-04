Huawei dà inizio alla nuova era della salute digitale

L’innovazione tecnologica non si ferma. In questo contesto infatti Huawei si posiziona ancora una volta in prima linea, pronta a rivoluzionare il mondo dei dispositivi indossabili. In particolare il lancio dei nuovi HuaweiWatch 5 e Watch FIT 4, previsto per il 15 maggio 2025 a Berlino, segna un punto di svolta nell’evoluzione del monitoraggio della salute. A guidare questo cambiamento è il sistema HUAWEI TruSense, ora potenziato con un Modulo Super-Sensing Distribuito. Il quale è in grado di raccogliere segnali biometrici in modo più esteso e preciso.

Huawei si conferma leader mondiale nel settore degli indossabili

Tale tecnologia integra rilevamenti simultanei dal polso e dal polpastrello, superando i limiti tradizionali dei tradizionali indossabili. Le dita, per la loro struttura vascolare e la pelle più sottile, offrono una qualità di misurazione superiore, con minori interferenze dovute a fattori esterni. Il nuovo modulo sfrutta segnali ottici, acustici, elettrici e meccanici, elaborati insieme per fornire dati più completi e affidabili in tempo reale. La funzione Health Glance, migliorata, è ora in grado di valutare oltre dieci parametri vitali in soli sessanta secondi. Offre così anche nuove misurazioni come la HRV e indicatori legati alla salute riproduttiva.

Il sistema però HUAWEI TruSense non è una novità assoluta. Il primo lancio risale al 2024, ma l’attuale versione ne amplia notevolmente le capacità. I sei sistemi principali dell’organismo vengono monitorati costantemente, con oltre sessanta indicatori tenuti sotto controllo. L’ azienda ha reso possibile tutto ciò distribuendo sensori in modo intelligente. Ma soprattutto sfruttando l’ergonomia del corpo umano per raccogliere segnali più ricchi e utili.

Dal punto di vista commerciale, i numeri parlano chiaro. Secondo IDC, Huawei è oggi il primo marchio al mondo per crescita annua nel settore smartwatch. In Cina domina da sei anni consecutivi. Un risultato frutto di anni di ricerca e sviluppo, sostenuti da una rete mondiale con quattordici centri in tutto il mondo. Io marchio, presente in oltre 170 Paesi, continua così a plasmare il futuro della salute digitale, combinando estetica, performance e benessere. Insomma, il nuovo Huawei Watch 5, con il sistema TruSense aggiornato, sarà solo il primo passo verso una gestione della salute più intelligente e personalizzata.