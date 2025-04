Mouse da gaming HyperX imperdibile con lo sconto del 33% su Amazon

L’innovativa tecnologia con illuminazione RGB a LED, la presenza di ben 6 tasti programmabili, i pulsanti TTC Gold garantiti fino a 20 milioni di clic, rendono questo mouse pensato per tutti gli appassionati di gaming un prodotto del tutto eccellente. Non a caso, l’HyperX Pulsefire Haste 2 Core è un mouse da gaming senza filo che dispone di una connettività da 2,4 GHz e consente all’utente di portare a termine lunghissime sessioni d’utilizzo.

Grazie alle 100 ore di autonomia con una singola carica, infatti, non esiste più il problema di ritrovarsi con un dispositivo scarico nel bel mezzo di sessioni di gaming o altri progetti importanti. Chiaramente, anche il design è stato pensato per rispondere alle esigenze di utenti che utilizzano il PC per lunghe sessioni. Nello specifico, l’HyperX Pulsefire Haste si caratterizza grazie a una forma simmetrica e una struttura di soli 70 grammi.

Offerte e codici promozionali sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le promozioni messe a disposizione da Amazon.

HyperX Pulsefire Haste: il mouse da gaming oggi in offerta

Siete appassionati di gaming e un nuovo mouse dall’ottimo rapporto qualità/prezzo è quello che state cercando? Il mouse Pulsefire Haste 2 Core è compatibile con diversi dispositivi dedicati agli appassionati di gioco, come PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

L’elevata sensibilità di cui è dotato offre in qualunque momento una risposta stabile e immediata grazie al sensore ottico a 12000 DPI. Quest’ultimo, infatti, permette di raggiungere una precisione accurata del puntatore cogliendo ogni movimento del polso dell’utente.

Se volete avere a portata di mano un mouse in grado di offrire un’esperienza d’uso ottimale, oggi potete approfittare della fantastica offerta messa a disposizione da Amazon. Da 59,99 euro il costo di questo mouse Pulsefire Haste 2 Core crolla a soli 39,99. Approfittatene subito per non perdere questo sconto che potrebbe terminare in qualsiasi momento.