Vodafone Internet Unlimited: velocità e affidabilità a casa tua!

Se hai già una SIM Vodafone nel taschino, da oggi hai una ragione in più per portare la rete dell’operatore anche a casa. Con l’offerta Internet Unlimited dedicata ai clienti mobili, Vodafone mette sul piatto una connessione domestica veloce e senza pensieri a 23,95 euro al mese, senza costi di attivazione iniziali. Non si tratta solo di navigare più velocemente, ma di farlo con quella sensazione di stabilità che tutti cerchiamo quando lavoriamo, guardiamo una serie TV o ci perdiamo in una videochiamata.

Vodafone lancia Internet Unlimited

La promessa è chiara: internet illimitato alla massima velocità disponibile nella tua zona, che può arrivare fino a 2,5 Gigabit al secondo. Compreso nel prezzo c’è anche il modem Vodafone Station, pensato per garantire un Wi-Fi sempre performante in ogni angolo di casa. E se la fibra non dovesse ancora arrivare al tuo civico, nessun problema: Vodafone include una SIM dati che ti regala 50 giga al mese da usare su tablet, router portatili o ovunque ti serva una connessione extra.

Uno degli aspetti più interessanti è la tecnologia Sempre Connessi. In parole povere, se un giorno la linea fissa dovesse dare forfait, la Vodafone Station si collegherà automaticamente alla rete mobile più vicina, senza interruzioni né bisogno di interventi manuali. In questo modo, serie TV, videochiamate e file da scaricare non subiranno pause spiacevoli.

Chi sottoscrive l’offerta online potrà inoltre contare sulle chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali. E se per qualsiasi motivo si volesse interrompere il contratto prima dei 24 mesi previsti, niente paura: si dovranno semplicemente pagare le rate residue del costo di attivazione, già diluite nella tariffa mensile, senza altre sorprese.

L’iniziativa strizza l’occhio soprattutto a chi vuole semplificare la propria vita digitale, evitando di districarsi tra offerte complicate o costi nascosti. Un modo per rafforzare il legame con i clienti già mobili, portando la stessa esperienza di velocità e affidabilità anche tra le mura domestiche. E oggi più che mai, poter contare su una connessione solida non è solo un lusso: è quasi una necessità.