Amazon fa crollare del 68% il prezzo di questo robot aspirapolvere Lefant

Il robot aspirapolvere marchiato Lefant oggi costa pochissimo su Amazon grazie a uno sconto che fa crollare nettamente il prezzo di listino con cui viene offerto solitamente. Si tratta di un accessorio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che oggi viene ulteriormente ottimizzato. Non a caso, questo nuovo modello realizzato dal marchio Lefant si contraddistingue grazie a un design innovativo che incorpora la tecnologia Freemove3.0, precisa e intelligente. Tale funzione, infatti, gli consente di effettuare una mappatura degli ambienti ma anche di evitare di cadere dalle scale o di rimanere bloccato in caso di eventuali ostacoli.

Siete in cerca di un robot aspirapolvere per sostituire la vostra classica scopa elettrica? Oggi potete approfittarne dato che costa meno di 100 euro.

Robot aspirapolvere Lefant a prezzo imperdibile

Perché spendere cifre enormi per acquistare un aspirapolvere quando questo robot vi consente di avere una casa con una pulizia impeccabile? L’M210-P dispone infatti di una potenza di aspirazione da 2200pa, mentre la presenza di due spazzole laterali consente di raccogliere polvere, peli di animali domestici e immondizia.

Oltre a ciò, non manca l’ottimizzazione pensata appositamente per consentire al robot aspirapolvere Lefant di portare a termine una pulizia ottimale dei tappeti. In tali casi, infatti, il robot è in grado di riconoscere in modo intelligente il tappeto e aumentare la potenza di aspirazione per offrire un risultato finale di pulizia ottimale. La durata della batteria è un altro dei punti di forza di questo robot aspirapolvere. Utilizzando una bassa potenza di aspirazione, il robot aspirapolvere M210-P può funzionare per un massimo di 120 minuti.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta disponibile su Amazon per poter avere una pulizia impeccabile nella vostra casa. Oggi con lo sconto del 58% e un coupon sconto del 10% lo pagate solamente 89,99 euro.