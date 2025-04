Very Mobile: 150 GB e 5G a meno di 6 euro al mese

Ci sono ottime notizie per chi sta pensando di cambiare operatore mobile. Very Mobile, infatti, ha deciso di prorogare ulteriormente la sua promozione più interessante, inizialmente in scadenza nei primi giorni di aprile. Ora, salvo ulteriori cambiamenti, sarà possibile approfittare delle offerte con opzione Very Full Speed 5G inclusa fino all’8 maggio. Una grande opportunità per navigare in 5G senza costi extra. Ciò con la garanzia del prezzo bloccato per sempre. Particolarmente interessanti sono le offerte dedicate a chi proviene da operatori come Iliad, Fastweb Mobile, CoopVoce e PosteMobile. Una delle promozioni più apprezzate è la Very 5,99. Quest’ultima include minuti e SMS illimitati e ben 150 GB di traffico in 5G. A ciò si aggiunge il primo mese gratuito. In più, 7,6 GB sono disponibili per navigare in roaming nei Paesi dell’Unione Europea.

Very Mobile: nuova opzione per i nuovi utenti

Inoltre, l’operatore assicura l’assenza di vincoli di permanenza, senza costi nascosti e con una trasparenza totale nella gestione dell’offerta. Chi passa da un altro operatore potrà mantenere il proprio numero tramite portabilità. Inoltre, l’operatore permette di scegliere tra SIM fisica ed eSIM senza costi aggiuntivi. L’attivazione risulta semplificata dalla possibilità di autenticarsi con SPID o Carta d’Identità Elettronica. Insieme al classico sistema di video identificazione.

La rete di Very Mobile si appoggia su WindTre, garantendo una copertura che raggiunge oltre il 97% del territorio italiano. Grazie all’opzione Full Speed 5G, si può navigare a velocità fino a 2 Gbps in download. Mentre, in assenza di copertura 5G, la connessione si appoggia al 4G con velocità fino a 300 Mbps. Chi invece ha una promozione solo 4G potrà comunque scegliere di attivare l’opzione Full Speed 5G al costo di 99 centesimi al mese. Con il primo mese gratuito.

Le offerte Very Mobile includono anche servizi utili come “Ti ho cercato” e “RingMe”. Insieme alla funzione Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. I rinnovi avvengono sempre lo stesso giorno del mese. Inoltre, con il servizio di autoricarica, l’addebito avverrà in modo preciso e puntuale.