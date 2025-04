Chery Himla al debutto: il nuovo pickup da battere

Al Salone di Shanghai 2025, tra le tante novità, ha catalizzato l’attenzione il debutto del Chery Himla, primo modello dell’omonimo nuovo sotto-marchio della casa cinese. Fin dal primo sguardo, il pickup ha rivelato un’impostazione votata alla forza e all’affidabilità, puntando dritto al cuore del segmento dominato da Toyota Hilux e Ford Ranger. Le forme massicce, i fari a LED sdoppiati e i parafanghi muscolosi danno vita a una presenza scenica imponente. Impossibile non notare le piastre paramotore in alluminio e i cerchi abbinati a pneumatici all-terrain, dettagli che suggeriscono una vocazione fuoristradistica concreta. La plancia del pickup Chery è dominata da un ampio display centrale, affiancato da una strumentazione digitale raccolta dietro al volante multifunzione. Il lusso emerge nei rivestimenti in pelle bicolore, che conferiscono all’interno un aspetto curato e raffinato, perfettamente in linea con un allestimento che si preannuncia top di gamma.

Che troveremo nuovo pickup Chery?

Anche se pare che Chery non abbia ancora divulgato dati tecnici ufficiali, alcuni indizi emergono chiari. Il cassone appare dimensionato per confrontarsi ad armi pari con i protagonisti della categoria. L’impressione è quella di un pickup pensato fin dal principio per una produzione su larga scala. Considerando le tendenze del segmento, è altamente probabile che Himla adotti un telaio a longheroni, ideale per garantire robustezza e capacità di carico elevate. Sul fronte motorizzazioni si aprono scenari interessanti. A seconda dei mercati, potrebbero arrivare per il modello Chery soluzioni benzina, diesel ed eventuali varianti elettrificate, anticipando così una gamma ampia e pronta a soddisfare diverse esigenze. A giudicare dalle foto ufficiali, il prototipo KP11, svelato nell’ottobre 2024, sembra aver fatto da base a questo modello definitivo.

La strategia di Chery appare chiara: Himla non resterà confinato alla Cina. Da quanto trapelato, il pickup sarà destinato anche ai mercati di Europa, Medio Oriente e America Latina, accendendo i riflettori su un’espansione a livello globale. Sebbene non siano ancora stati rivelati i Paesi europei interessati, l’attesa cresce per un arrivo che promette di movimentare la scena. Con Himla, Chery arricchisce ulteriormente un portafoglio di sotto-marchi già molto articolato, dove spiccano nomi come Exeed, iCar, Jetour e Omoda. Il nuovo pickup rappresenta dunque una mossa strategica, capace di lanciare un messaggio chiaro a un mercato in continua evoluzione.