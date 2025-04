RECENSIONE CMF Phone 2 Pro: il nuovo punto di riferimento per la sua fascia di mercato

Copertina CMF Phone Pro

Dopo aver trascorso due settimane con il CMF Phone 2 Pro, posso affermare con certezza che questo dispositivo rappresenta una ventata d’aria fresca nel panorama degli smartphone di fascia media. Non si tratta solo di specifiche tecniche interessanti, ma di un approccio al design e all’usabilità che rompe gli schemi.​

Design e confezione

Appena ho estratto il CMF Phone 2 Pro dalla confezione (molto minimal, realizzata in cartone), sono rimasto colpito dal suo design unico. La scocca bicolore, con viti a vista e un’estetica industriale, conferisce al dispositivo un carattere distintivo. Il telefono è sottile (7,8 mm) e leggero (186 grammi), rendendolo comodo da tenere in mano per lunghi periodi.​

La possibilità di personalizzare il telefono con accessori modulari, come lenti fotografiche aggiuntive, supporti e laccetti, aggiunge un livello di versatilità che raramente si trova in questa fascia di prezzo. Tuttavia, è importante notare che alcuni accessori richiedono l’uso di una cover specifica, il che potrebbe limitare la compatibilità con altri accessori.​

Display

Il display AMOLED da 6,77 pollici è uno dei punti di forza del CMF Phone 2 Pro. Con una luminosità di picco di 3000 nit, la leggibilità sotto la luce diretta del sole è eccellente. La frequenza di aggiornamento a 120 Hz garantisce una fluidità notevole durante la navigazione e l’uso quotidiano. Inoltre, la tecnologia PWM a 2160 Hz riduce l’affaticamento visivo, rendendo l’esperienza visiva confortevole anche durante sessioni prolungate.​

Hardware e scheda tecnica

Equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 7300 Pro e 8 GB di RAM (espandibili fino a 16 GB tramite RAM Booster), il CMF Phone 2 Pro offre prestazioni interessanti per la maggior parte delle attività quotidiane. Durante l’uso, ho notato una reattività costante, anche con applicazioni esigenti e multitasking. Il sistema di raffreddamento criogenico contribuisce a mantenere le temperature sotto controllo, evitando surriscaldamenti anche durante sessioni di gioco prolungate.​

La presenza di 256 GB di storage interno, espandibile tramite microSD fino a 2 TB, offre ampio spazio per app, foto e video. Inoltre, l’inclusione del modulo NFC per i pagamenti contactless è un’aggiunta gradita rispetto al modello precedente.​

Comparto foto e video

Il comparto fotografico del CMF Phone 2 Pro è composto da una tripla fotocamera posteriore:​

Sensore principale da 50 MP (Samsung GN9) con apertura f/1.9

Teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2x e zoom digitale fino a 20x

Ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo di 120°​.

La fotocamera frontale da 16 MP garantisce selfie nitidi e dettagliati. Durante le mie prove, ho apprezzato la qualità delle immagini, soprattutto in condizioni di buona illuminazione. Il motore TrueLens 3.0, basato su intelligenza artificiale, migliora ulteriormente le foto, offrendo funzionalità come l’Ultra XDR per gestire scene ad alto contrasto e strumenti specifici per i ritratti.​

Autonomia

La batteria da 5000 mAh del CMF Phone 2 Pro offre un’autonomia eccellente. Con un uso moderato, sono riuscito a coprire facilmente un’intera giornata senza dover ricaricare. La ricarica rapida a 33W consente di ottenere una carica completa in tempi relativamente brevi, anche se non è la più veloce sul mercato.​

Software

Il telefono è dotato di Nothing OS 3.2, basato su Android 15. L’interfaccia è pulita, priva di bloatware e offre un’esperienza utente fluida. Una delle funzionalità più interessanti è l’Essential Key, un tasto fisico personalizzabile che consente di accedere rapidamente a funzioni come la registrazione di note vocali o l’acquisizione di screenshot. L’Essential Space, invece, è un hub basato su intelligenza artificiale che organizza automaticamente i contenuti, migliorando la produttività.​

Il CMF Phone 2 Pro riceverà tre anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza, garantendo una certa longevità al dispositivo.​

Conclusione

Il CMF Phone 2 Pro è uno smartphone che riesce a distinguersi in un mercato affollato grazie al suo design unico, alle prestazioni solide e a un comparto fotografico versatile. Con un prezzo di partenza di 259 euro per la versione da 128 GB e 289 euro per quella da 256 GB, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Se cercate un dispositivo che unisca estetica distintiva e funzionalità pratiche, il CMF Phone 2 Pro merita sicuramente la vostra attenzione.​