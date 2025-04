Volkswagen e Uber: a Los Angeles continua l’avanzare della guida autonoma

Volkswagen Group of America e Uber Technologies hanno annunciato una partnership che promette grandi cose per la mobilità. Le due aziende uniranno le forze per portare su strada migliaia di veicoli ID. Buzz AD, completamente elettrici e autonomi, a partire da Los Angeles. I primi test inizieranno entro la fine dell’anno, mentre il debutto commerciale è fissato per il 2026. Durante i primi viaggi, gli ID. Buzz avranno a bordo operatori umani, pronti a intervenire in caso di necessità. Un’attenzione meticolosa sarà riservata al rispetto delle normative, con ogni fase che avanzerà solo dopo l’approvazione degli enti competenti.

Los Angeles si prepara alle Volkswagen autonome

Il cielo sopra Los Angeles si prepara ad accogliere una trasformazione senza precedenti. I veicoli Volkswagen ID. Buzz AD sfileranno sulle strade della città californiana, portando con sé la promessa di una mobilità più sicura e più pulita. La divisione MOIA del Gruppo Volkswagen sarà al centro di questa innovazione, fornendo non solo l’iconico minivan elettrico ma anche il sistema software che integrerà la guida autonoma con la piattaforma Uber. Si tratterà di un’esperienza completamente nuova per i cittadini, che potranno salire a bordo di veicoli futuristici senza mai toccare un volante.

Durante l’annuncio ufficiale, i vertici di Volkswagen e Uber hanno evidenziato la forza di una collaborazione che unisce tradizione e tecnologia. Da una parte, l’esperienza di un colosso dell’automotive, dall’altra l’energia di un pioniere della mobilità digitale. Sostenibilità e innovazione saranno le colonne portanti di un’iniziativa destinata a lasciare il segno. Non si tratta solo di introdurre nuove auto, ma di cambiare il modo stesso in cui si vive la città. L’incontro tra il design senza tempo del Volkswagen ID. Buzz e i sistemi di guida autonoma promette di creare un nuovo standard di eccellenza. Un primo passo deciso verso un futuro dove spostarsi sarà più semplice, più sicuro, più emozionante.