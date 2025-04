Apple iPadOS 19: barra dei menù e Stage Manager 2.0 in arrivo

Tra le novità più attese della WWDC 2025 c’è senza dubbio iPadOS 19. E non è difficile capirne il motivo: da anni ormai chi usa l’iPad sogna un sistema operativo che riesca davvero a sfruttarne tutta la potenza, avvicinandolo sempre di più a un Mac. Finalmente, qualcosa sembra muoversi nella direzione giusta.

Apple iPadOS 19: un passo verso l’esperienza desktop

Già qualche settimana fa Mark Gurman di Bloomberg aveva lasciato intendere che ci sarebbero stati grossi cambiamenti. Ora, grazie all’insider Majin Bu, spuntano nuovi dettagli che rendono tutto ancora più interessante: il grande protagonista sarà Stage Manager 2.0.

Secondo quanto riportato, Apple sarebbe pronta a rivoluzionare l’esperienza su iPad quando lo si usa con mouse e tastiera. La prima novità? Una barra dei menù in stile macOS che comparirà automaticamente quando collegheremo il tablet a periferiche esterne. Niente più interfacce pensate solo per il tocco: finalmente potremo navigare tra opzioni avanzate in modo più comodo e familiare, senza doverci arrabattare tra gesture e tap complicati.

E poi c’è lui, il tanto chiacchierato Stage Manager 2.0. Non si tratta solo di un lifting estetico, ma di un vero potenziamento della gestione delle finestre, con un multitasking più fluido e personalizzabile. In pratica, l’iPad inizierà a comportarsi sempre di più come un vero desktop… ma mantenendo il suo DNA touch.

Certo, bisogna essere onesti: non basta aggiungere una barra dei menù o migliorare il multitasking per trasformare l’iPad in una macchina da lavoro perfetta. Il vero tallone d’Achille di iPadOS resta la scarsità di app di livello desktop. Ed è qui che Apple ha davvero un’occasione d’oro. Con l’unificazione dell’architettura tra iPhone, iPad e Mac, integrare le app di macOS su iPadOS non è più solo un sogno.

Insomma, il 2025 potrebbe essere l’anno in cui iPad Pro (e non solo) smetterà di essere “solo” un grande schermo super potente, e inizierà davvero a farsi spazio nel mondo della produttività seria. Ormai manca pochissimo alla WWDC: vedremo se tutte queste promesse diventeranno realtà!