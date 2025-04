1Mobile lancia la nuova offerta World Plus 5G: connessione e tariffe per tutti

Nel mondo della telefonia mobile, 1Mobile ha appena lanciato una proposta molto interessante. Si tratta dell’offerta World Plus 5G, disponibile al prezzo di 9,99€ al mese. Una soluzione ideale per chi cerca un piano completo, con dati veloci, chiamate illimitate e la possibilità di effettuare telefonate internazionali a un prezzo davvero vantaggioso. Il pacchetto prevede 130GB di traffico dati in 5G, che garantisce una connessione veloce e stabile, anche in mobilità. Sono previsti poi anche minuti illimitati per le chiamate nazionali, senza limiti di durata.

1Mobile: termini, condizioni e vantaggi extra

A partire dal terzo rinnovo, tutti i clienti 1Mobile che hanno attivato questa promozione riceveranno un bonus di 20GB gratuiti, sempre in 5G e validi per il solo traffico effettuato in Italia. Ciò rende quindi l’offerta ancora più vantaggiosa per chi fa un uso intensivo di Internet. In più, la compagnia offre tariffe speciali per chiamate internazionali verso un’ampia selezione di paesi. Tra cui Stati Uniti, Germania, Francia e molti altri.

Per chi opta per la portabilità, l’attivazione è gratuita.

Invece chi sceglie di attivare un nuovo numero dovrà pagare una piccola cifra di 5€ come costo di attivazione. Il piano si rinnova automaticamente ogni mese, ma è importante ricordare che il traffico non utilizzato nel mese non sarà trasferibile a quello successivo.

Un altro aspetto interessante dell’offerta World Plus 5G di 1Mobile è che, nel caso in cui l’utente superi la soglia dei 130GB di dati, la navigazione sarà temporaneamente bloccata. Ad ogni modo, sarà possibile acquistare pacchetti extra di dati o sfruttare la funzione “Restart” per riprendere la navigazione. In caso di credito insufficiente sulla SIM, l’offerta verrà comunque attivata, ma potrà essere utilizzata solo dopo aver effettuato una ricarica.

Un ulteriore dettaglio da tenere in considerazione riguarda la portabilità in uscita. Se un cliente decide di passare ad un altro gestore entro i primi 180 giorni dall’attivazione, i bonus ricevuti (come i 20GB gratuiti) verranno trattenuti dal credito residuo. La disattivazione della promo è comunque possibile in qualsiasi momento. Basta collegarsi all’area riservata dell’app o del sito.