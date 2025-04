PosteMobile: connessione ultraveloce e libertà senza limiti

Scegliere un piano telefonico adatto alle proprie esigenze è fondamentale. Ma la scelta può essere ardua, soprattutto all’ interno di un mercato altamente competitivo come il nostro. A tal proposito risulta essere davvero interessante l’offerta lanciata da PosteMobile. L’ operatore virtuale infatti propone una nuova promo chiamata “Creami EXTRA WOW 150“, riservata ai nuovi clienti. Con soli 6,99€ al mese si avrà la possibilità di ottenere chiamate e SMS illimitati, oltre a ben 150GB di traffico dati in 4G+. La velocità di connessione può arrivare fino a 300Mbps e la copertura è garantita dalla rete Vodafone, una delle migliori in Italia.

PosteMobile: gestione semplice, massima trasparenza e controllo immediato

Per attivare la promozione è sufficiente acquistare la SIM online o con il supporto di un operatore. Sono previsti 10€ per la scheda telefonica e 10euro per la prima ricarica, che copre anche il primo canone. Non ci sono costi nascosti, in più servizi “Ti cerco”, “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo sono inclusi gratuitamente. L’offerta consente anche di utilizzare l’hotspot senza costi aggiuntivi, permettendo di navigare su più dispositivi anche in contemporanea.

La copertura della rete 4G garantita da PosteMobile supera il 99% della popolazione italiana, garantendo una navigazione stabile e veloce. È importante ricordare che per navigare in 4G+ occorre uno smartphone compatibile e trovarsi in aree coperte da questo segnale. Per ogni informazione relativa ai limiti contrattuali o ai reclami, l’ operatore mette a disposizione una documentazione dettagliata online e negli uffici postali.

Chi attiva l’offerta deve mantenere sempre un credito sufficiente per garantire il rinnovo automatico ogni mese. Se questo risulta essere insufficiente, verranno applicate le tariffe standard. Ovvero 18 cent. al minuto per le chiamate e 12centesimi per ogni SMS inviato. Per la navigazione internet, in caso di assenza di rinnovo e con tariffa dati base attiva, il costo invece sarà di 2€ per 500MB dal primo collegamento della giornata.

I clienti possono decidere se abilitare o meno la tariffa dati base, inviando un SMS gratuito oppure accedendo all’area personale via app o sito. L’app PostePay permette poi di gestire tutte le funzionalità in modo rapido da smartphone o tablet. Le condizioni economiche, la velocità di connessione e le caratteristiche tecniche dipendono quindi dalla rete, dal dispositivo e dal livello di congestione. Tutte le tariffe sono IVA inclusa e valide per il traffico nazionale senza scatto alla risposta.